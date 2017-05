Publisert 11.05.2017 Publisert 11.05.2017 Melding til mottaker Stenger Byhaugtunnelen Byhaugtunnelen blir nattestengt frå fredag 12. mai klokka 21.00 til laurdag 13. mai klokka 08.00. - Vi skal leggje ned nye vatnrør samt trekkerør for høgspent kablar, og skal krysse E39. Arbeidet gjer at vi må stengje tunnelen, seier prosjektleiar i Statens vegvesen Gunnar Eiterjord. Arbeidet førar også til at det blir manuell dirigering laurdag frå klokka 08.00 til arbeidet er fullførd. - Vi veit ikkje kor lenge dette vil vare, men vi forsøk å fullføre arbeidet så raskt som mogeleg på laurdag, slik at trafikken kan opnast for normal trafikk laurdag ettermiddag, seier Eiterjord. Omkøyringsvegane er skilta. - Vi ber bilistane vise tolmod, og ta omsyn til at det vil vere arbeid nær vegen, seier Eiterjord.