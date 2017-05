Publisert 11.05.2017 Publisert 11.05.2017 Melding til mottaker Spreke folk på verdas aktivitetsdag 10. mai er verdas aktivitetsdag. Dagen blir nytta verda over for å inspirera fleire til meir fysisk aktivitet. På Finnøy tok fysioterapeut Heiko Schreiber med seg ein gjeng på tur i Teigen. Kvar onsdag sidan i haust har Frisklivssentralen i Finnøy arrangert tur til Teigen med dei eldre klokka 13.00, og på verdas aktivitetsdag den 10. mai var det ikkje noko unntak. Sjølv om det berre var to deltakarar på grunn av ein busstur, trassa Jorunn Feet, Liv Landa og fysioterapeut Heiko Schreiber vêret og gjekk ut i skogen. - Dette har me gjort sidan i fjor haust, og me kjem til å fortsetta kvar onsdag fram til 14. juni. Så blir det sommarpause fram til hausten igjen. Turen er ikkje berre ein gå-tur. Dei brukar også kroppen som ei treningsvekt. - Det kan vera armhevingar mot eit tre, eller ned i planken. - Kjekkaste eg gjer Dei to spreke damene som var med på tur onsdag syns turen ga dei utruleg mykje. - Det er noko av det kjekkaste eg gjer. Me har så godt av å komma ut i terreng, seier Jorunn Feet. - Så er det så kjekt å gå i lag, fortsette Liv Landa. Det som damene i Teigen gjer, kan også andre enkelt gjera. Og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave er glad for at stadig fleire nordmenn brukar litt tid på mosjon. - Heldigvis ser det ut til at stadig fleire oppdagar kva dette betyr for helsa og for livskvaliteten, seier Linhave. - Ein av tre i landet når helsestyresmakta si anbefaling om fysisk aktivitet, men det er altfor mange som går glipp av friske leveår og fysisk og psykisk overskot. Me oppfordrar alle til å ta #dine30 og kjenna forskjellen. Den siste nasjonale kartlegginga visar at fleire blir aktive. Rundt 200.000 fleire når anbefalinga i år enn i 2009. Aktivitet tilsvarande styresmakta sine anbefalingar reduserer risikoen for kreft, hjarte- og karsjukdommar, diabetes, depresjonar og til saman 30 ulike diagnosar. I tillegg kan det kurera enkelte diagnosar og tilstander som høgt blodtrykk og lette depresjonar. - Mange blandar saman «sunn» og «sprek», og altfor mange trur du må ha blodsmak og makspuls om det skal nytta. Det stemmer ikkje – og truleg er du ikkje så langt unna det anbefalte behovet for dagen. Du treng ikkje 30 minutt i tillegg til det du allereie gjer – men legg du til nokre minutt her og der er du kanskje i mål utan at det treng å kosta så mykje innsats, seier han. Dette er dei beste tipsa frå Helsedirektoratet, som kan vera med å sikra deg Dine30 kvar dag: - Lag faste rutinar. - Del Dine30 opp i mindre økter. - Tenk på trapper, bakkar og omvegar som ein moglegheit – kvar gong du blir litt andpusten er det bra. - Lag deg «beredskapsplanar for alt som kjem til å komma i vegen. - Mål skritt eller registrer aktivitet med ein app eller ein aktivitetsmålar. Eller registrer manuelt. Du veit kor gammal du er. Men kor gammal er kroppen din? På verdas aktivitetsdag 10. mai utfordrar Helsedirektoratet og NTNU befolkninga til å testa seg sjølv for å sjå om kroppen slår den verkelege alderen i en uhøgtideleg, men nøyaktig test. Ta testen, "Kven er eldst, du eller kroppen din?" her