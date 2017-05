Bygger båt til 75 millionar

Pressemelding/Øyposten

- Eg er heldig som har med litt galne eigarar, humrar dagleg leiar Lars André Rødne i Rødne, og legg til: – Joda, eg kjenner det litt i magen. Men, det skal du vel gjera når du investerer godt og vel 75 millionar kroner i ein ny båt. Aldri har reiarlaget frå Sjernarøyane i Finnøy satsa større. Aldri har Rødne investert så mange millionar kroner, bestilt ein så stor båt og spissa konseptet rundt ein båt meir tydeleg.

- I april 2018 har me ein båt som berre skal brukast i turist- og opplevingssegmentet, og ikkje i rutetrafikk. Me byggjer ein båt som me trur vil gje ein WOW-effekt, meiner Lars A. Rødne.

Fjordoppleving året rundt

Reiselivet er i stadig vekst. Turane til Lysefjorden er plogspissen i reiselivsnæringa i Rogaland. Rødne frakta åleine 100.000 menneske på Lysefjorden i 2016. Nå skal turistane få reisa med ein båt som tar 300 passasjerar, dobbelt så mange som båtane Rødne nyttar i dag.

- Naturopplevinga i Lysefjorden blir unik. Båten får store panoramavindauge rundt heile salongen, samt ein stor og god dekksplass. Me legg vekt på romsleg plass om bord, lite støy frå maskinen og ei miljøvenleg reise, fortel Rødne. Men, båten blir meir enn ein sommarbåt på Lysefjorden. I vinterhalvåret blir det også fart.

- Saman med lokale krefter skal me utvikla spennande produkt innan natur og kultur både haust, vinter og vår. For Ryfylke er meir enn berre Lysefjorden, understrekar Lars A. Rødne.

Perfekt for reiselivsnæringa

- Ei fantastisk nyhende for reiselivsnæringa vår, seier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger om Rødne si satsing. Ho meiner Rødne kort og godt tar ansvar:

- Rødne riggar seg for å nytta veksten me har og som er venta innan reiselivet. Ja, dei legg til rette for eit heilårsprodukt som er svært etterlengta i regionen. Me i Region Stavanger jobbar målretta inn mot heilårsturismen. Då treng me gode produkt som er tilgjengeleg heile året, både for turistar, kongressgjestar, bedrifter og lokalbefolkning, påpeikar Saupstad.

Jordnær satsing

Båten blir levert medio april 2018 av båtbyggjeriet Brødrene Aa i Hyen i Nordfjord. Verftet har bygd ti båtar for Rødne dei siste 15 åra, til dømes den første karbonfiberbåten i 2002.

- Rødne har sidan oppstarten alltid bygd stein for stein, og fornya flåten trinnvis. Nå gjer me den største fornyinga nokon gong. Men, me satsar aldri over evne og gjer det me har stor tru på. Det er fantastisk å ha eigarar og ikkje minst tilsette som veit kva som krevst når me tar nye steg. Me kjenner fjordane i Ryfylke betre enn dei fleste. Nå nyttar me kunnskap og engasjement til å presentera eit heilt nytt produkt, avsluttar Lars A. Rødne.

Selskapet blei starta i 1956, for å driva skuleskyss og transport mellom og ut frå øyane i lokalsamfunnet Sjernarøyane. I dag har selskapet om lag 120 tilsette. Av dei jobbar 25 i landorganisasjonane på Kyrkjøy i Sjernarøyane, i Stavanger og i Bergen, medan 95 er tilsette på sjøen på heilårsbasis. Mannskapet aukar med kring 15 medarbeidarar i sommarhalvåret. Den nye båten vil ha ein maksfart på 19,9 knop, og vera 37,8 meter lang.

Kva båten skal heita blir bestemt seinhaustes, etter ein utlyst namnekonkurranse.