Nye utbrot av tomatmøll på Jæren

Det var for vel ein månad sidan at tomatmøllen først vart oppdaga i landets største tomstgartneri,Wiig gartneri på Orre. Alle desse tre gartneriet er nå pålagt strenge restriksjonar,og betydelige saneringstiltak for å unngå ytterlegare spreiing vil bli gjennomført, melder Mattilsynet. Tomatmøllen angrip også potetplanta som tilhøyrer den same plantefamilien,og gjer betydeleg skade på både sjølve tomatfrukta og planta. Det er likevel ikkje farleg å eta tomater som er angripne av tomatmøllen.