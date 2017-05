Publisert 08.05.2017 Publisert 08.05.2017 Melding til mottaker Nye utfordringar for Finnfast Reduksjonen av tal bomstasjonar og eit likt innkrevjings- og rabattsystem for heile landet, har gitt nye og noko uventa utfordringar for styret i Finnfast AS. Til styremøte i morgon, kjem både saka om eit felles rabattsystem for alle dei bomstasjonane som no bompengeselsakpet Finnfast As blir ein del av, og ei mogeleg ekstra innkrevjing til å finansiera eit framtidig "Øyfast" opp til handsaming.

For både utsikter til ein lågare rabatt gjennom for bilistane som passerar gjennom Finnfast, og usikkerheita knyta til om eit slikt nytt bompengeselskap vil akseptera kommunestyret i Finnøy sitt vedtak om eit forlenging av bompengeinnkrevjinga for å finansiera "Øyfast" har skapt usikkerheit rundt dette.

- Dette er svært viktige spørsmål å få avklaring på alt no, og alt i slutten av veka skal eg ha eit møte med fylkessamferdselssjefen for å få ei avklaring på dette, seier ordførar og styreleiar i Finnfast AS, Henrik Halleland, til ØP-nett. Les meir i papirutgåva fyrstkomande torsdag.