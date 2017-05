Publisert 08.05.2017 Publisert 08.05.2017 Melding til mottaker Nye Stavanger med ny nettside No kan du halda deg løpande oppdatert på alt om kommunesamanslåinga på ny nettstad. Dei tre kommunane i Nye Stavanger kommune har no oppretta ei felles nettside kor ein finn informasjon om den pågåande kommunesamanslåingsprosessen. http://nye.stavanger.kommune.no er adressa. Her finn ein blant anna ut at det i dag, måndag 8. mai er 968 dagar igjen til kommunane slår seg saman. Ein finn også referat og sakslister frå møter i styringsgruppa.