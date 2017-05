Publisert 05.05.2017 Publisert 05.05.2017 Melding til mottaker Får pengar av Stavanger kommune Eit samrøystes formannskap vedtok å løyve 3 millionar kroner til Rogalands Havbrukspark AS. (Bildetekst: Asbjørn Drengstig i Rogaland Havbrukspark kan gleda seg over nye midler) - Dette er ei svært viktig satsing for nye Stavanger, og eit godt eksempel på korleis vi saman kan legge til rette for næringsutvikling i den nye kommunen. Difor er eg svært nøgd med at alle partia i formannskapet stilte seg bak løyvinga til Havbruksparken, seier ordførar Christine Sagen Helgø i ei pressemelding. Stavanger bystyre vedtok i budsjettet for 2016 å sette av 40 millionar kroner til et Vekstfond. Formålet med vekstfondet er å skapa og bevare arbeidsplassar, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape ein smartare og meir berekraftig by. Fondet tek i mot søknadar frå alle aktørgrupper: både næringsliv, akademia og offentleg sektor. Det kom totalt inn 50 søknadar til denne tildelingsrunden Vekstfondet. Havbruksparken fekk den største potten i denne runden. - Med vekstfondet tek vi aktivt grep for å skape arbeidsplassar og legge til rette for verdiskaping. Havbruksparken representerer innovasjon innan ein sentralt og framtidsretta næring med eit stort vekstpotensial, seier Sagen Helgø. Ho var nyleg i Brussel på verdas største sjømatmesse, Seafood Expo, og vitja mellom anna standen til Grieg Seafood og Marine Harvest. - Det er heilt tydeleg kor viktig sjømat blir i framtida. Når me etablerer nye Stavanger saman med Finnøy og Rennesøy blir arbeidet med å styrka marine næringar eit hovudfokus, seier ho ifylgje pressemeldinga. Eit samrøystes formannskap vedtok også å løyve 250 000 kroner til det Norske Måltid.