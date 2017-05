Publisert 27.04.2017 Publisert 27.04.2017 Melding til mottaker Oppfordrar bøndene til ryddedugnad June Mjølsnes Steinnes hadde torsdag 27. april ein god rydderunde rundt på beiter i Finnøy for å plukka søppel. Der fann ho ganske mykje. Under aksjonen «Hele Rogaland rydder» var det mange finnøybuar som tok seg ein tur ut for å plukka søppel i nærmiljøet. June Mjølsnes Steinnes frå Finnøy tok seg ein god runde rundt på beiter i nærmiljøet og plukka med seg ganske mykje søppel. - Det er utruleg kor mykje søppel du kan finna, særleg etter siloballar, seier ho. Tidlegare i vår skreiv Øyposten om bondelaget som ville organisera innsamling av rundballeplast og plast elles frå landbruket i Finnøy. På Fogn har dei ei slik løysing. Steinnes ynskjer å oppfordra alle bøndene til å rydda opp etter seg. - Eg vil få ut bodskapet om å få alle bønder til å ta seg ein tur no før graset blir for langt, seier ho. Det same ynskjer 15 år gamle Sindre Havn å gjera. Då han var ute å gjekk tur i Sjernarøyane for nokre veker sidan, kom han over eit syn med utruleg mykje rundballeplast ved ein tursti. - Eg tenkte umiddelbart på denne kvalen som hadde så mange plastpåsar i magen, og eg tenker at dette umogleg kan vera bra for dyra som beiter her, seier han til Øyposten. (Foto: Sindre Havn) Les meir i neste vekes papirutgåve.