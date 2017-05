Publisert 27.04.2017 Publisert 27.04.2017 Melding til mottaker Klar for ryddeaksjon Over 12 000 er påmeldte til dagens ryddeaksjon "Hele Rogaland Rydder". Les kor du kan kasta søppelet her. Torsdag 27. april er dagen kor "Hele Rogaland rydder", og ei grovteljing gjort av NRK Rogaland viser at 12 000 i heile Rogaland stiller på dugnad i dag. Og dette er berre dei som er påmelde via skjemaet som har gått ut frå NRK Rogaland, andre lokalaviser og kommunar. I Finnøy er også fleire påmeldte, og me kjem til å følga nokre av dei i dag. - Kor kan ein kasta søppelet? I Finnøy kommune blir folk oppfordra til å bruka sine ordinæreo søppelspann, men dersom det blir samla inn større mengder er det berre å kontakta Ryfylke Miljøverk (RYMI) på telefon: 51759550. Containarane some vanlegvis er meint for hytterenovasjon kan også brukast i samanheng med aksjonen. I Ryfylke vil det dessutan bli køyrt ekstra innsamlingsrundar fredag og laurdag for å henta inn alt avfallet ifylgje NRK. Så då er det berre å gå i gong å plukka søppel i strandkanten, langs turstiar, langs veger og i skogen. Ingen kan ta alt - men alle kan ta litt.