Publisert 25.04.2017 Publisert 25.04.2017 Melding til mottaker Blir med på "Hele Rogaland rydder" Fleire tusen deltek på aksjonen "Heile Rogaland ryddar" torsdag 27. april. I Finnøy er Finnøy Økonomi, Finnøy hagelag og familien Sevheim førebels påmelde. Men det er plass til fleire. Det er 108 påmeldingar til aksjonen "Heile Rogaland rydder" torsdag 27. april, blant desse finn me fleire tusen deltakarar, som alle er med på mottoet: Ingen kan ta alt - alle kan ta litt. Blant desse finn me Finnøy Økonomi, som førebels er den einaste bedrifta i Finnøy som er påmeldt. Dei stillar med ti personar frå 15.00-16.30 torsdag, og ryddar strender på Finnøy. Sjå ein liten promovideo for arrangementet her: (video: NRK Rogaland) Meld deg på her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ZhS2lUMvNkzvjJKOQ2qPN64CL6NI3rLs-B1PZAzUKaBdhA/viewform?c=0&w=1