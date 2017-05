Publisert 20.04.2017 Publisert 20.04.2017 Melding til mottaker Traktorar køyrer gratis i Finnfast Midt oppe i all diskusjon og frustrasjon over utsiktene for dyrare takstar for vanlege bilar og lastebilar i Finnfast, er det ei gruppe som ikkje betaler, traktorane. No skal ein vera forsiktig me å skjæra alle under ein kam. Men det viser seg at sjølv om det er fatta vedtak om betaling for denne køyretøygruppa på lik linje som for alle andre, har mange traktor ikkje betalt i Finnfast på lang tid. Lete det skje Det finns standard retningslinjer for bomvegar i Norge. Det blir gitt fritak for bussar i rute, utrykningskøyretøy og enkelte andre grupper, men ikkje for traktorar og landbruksmaskinar. - Eg tykkjer på generelt grunnlag at alle som brukar tunnellen skal betala. Eg ser ingen grunn til at nokon skal betala medan andre slepp, seier Arne Madland i Finnøy og Rennesøy Avløysarlag. Eit vedtak gjort av dåverande samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i 2010 gjekk ut på at bompengesatsen for traktorar i Finnfast blei redusert ifrå lastebiltakst som fyrst bestemt, til personbiltakst. Dette vedtaket står framleis ved lag, men likevel "slepp" traktorane betala. - Korleis heng dette saman? - Traktorane skal betala personbiltakst på lik linje med alle andre, med diverre har ikkje dette skjedd. Det har seg slik at så lenge traktorane ikkje har nummerskilt framme, blir dei heller ikkje identifisert via kamera. Kamera i Finnfast filmar berre køyretøya framanfrå, og ikkje bakfrå, dermed blir det umogleg å identifisera dei. Me har høve til å ha fysiske kontrollar, noko som me og har til tider, men det er kanskje på tide å intensivera desse, seier Henrik Halleland, styreleiar i Finnfast. - Kvifor har denne praksisen fått pågått så lenge? - Så lenge det ikkje har vore ei løysing på problemet med kamera som berre kan filma framanfrå, har dette fått skura og gått. I tillegg har me diverre vore "for lite på". No veit eg ikkje kor stort dette problemet er, kor mange det gjeld. Eg vil jo tru at det er mange som betalar for seg. I alle fall skal eg ta dette vidare til styret i Finnfast. - Forstår du at dette kan opplevast urettvis for dei som no kan risikera å få auka bompengesatsar? - Det er heilt klart lett å forstå. At ei gruppe skal måtte betala når ei anna får gå fri, kjennes ikkje rett. Her må gjerast nokre grep for å få dette på plass igjen, avsluttar Halleland. Uskriven lov Kristoffer Østhus frå Fogn brukar Finnfast ofte, spesielt i sommarhalvåret blir det mange passeringar med traktor, men han vil ikkje vera med på at han gjer noko ulovleg. - Nei, det er systemet som ikkje fungerer. At Finnfast har problem med eit system som ikkje er godt nok, kan dei ikkje skyva over på andre. Ein kunne sjølvsagt ynskja at alle hadde vore ærlige nok til å betala trass i at systemet gjer det mogleg å sleppa, men slik er det diverre ikkje. Dette har blitt ein uskriven lov. Sjølv er eg blant dei mange som ikkje alltid har betalt, men den dagen tunnellen til Fogn står ferdig, skal eg vera fyrste mann som får minst ei brikka i kvar traktor, smiler Kristoffer Østhus, som fortel at han betalar vel 100.000 kroner i Finnfast i året for sine seks arbeidsbilar. Systemet skal fungera slik at ein skal få rekning i posten etter kvar passering utan brikke, men det viser seg å skje heller sjeldan med traktorane. Eige ansvar Lars Henrik Vestbø i LHV er ein annan som jamt brukar traktor i Finnfast. - Kva tenkjer du om denne situasjonen? - I utgangspunktet har me brikker i alle traktorane, men ikkje alltid er dei i bruk. Det har hent me har fått ettersendt faktura, men det er ikkje ofte. Dette har på mange måtar blitt ein uskriven lov som har fått utvikla seg, fordi systemet har fått lete det skje, dermed har det berre blitt slik, og ingen har tenkt meir over det. Men, det er klart det er ingen andre enn oss sjølv som har ansvar for å ha nødvendig utstyr på plass, seier Lars Henrik Vestbø.