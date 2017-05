Publisert 20.04.2017 Publisert 20.04.2017 Melding til mottaker Blir etterforska for falsk alarm 37-åringen som forsvann og utløyste ein storstilt leiteaksjon kan få erstatningskrav mot seg – sjølv om politiet henlegg saka. Dette melder Stavanger Aftenblad. Ifylgje avisa er 37-åringen frå Finnøy mistenkt for brot på straffelovens paragraf 187, år ut på falsk alarm. Politiadvokat Stian Eskeland seier til Aftenbladet at det kan bli reist erstatningskrav mot 37-åringen, uansett om etterforskinga fører til tiltale eller skrinlegging. - Skuldkravet er eit anna i erstatningssaker enn i straffesaker. Mistenkte kan dømmast til å betala erstatning i ei sivil sak sjølv om straffesaka blir lagt bort, seier han til avisa. For om lag ein månad sidan blei ein tom arbeidsbåt funnen i fjæresteinane nordaust på Finnøy, med motoren i gong og giret i fri. Det utløyste ein storstilt leiteaksjon, som var resultatlaus. Mannen var mistenkt drukna, men ved påsketider blei han oppdaga av ein kjenning. På ein pub i Måløy i Sogn og Fjordane. Ifylgje Aftenbladet har aksjonen kosta fleire hundre tusen kroner.