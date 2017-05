Publisert 17.04.2017 Publisert 17.04.2017 Melding til mottaker Kan få erstatningsansvar 37-åringen som forsvann frå Finnøy laurdag 18. mars er funnen igjen i live på Måløy i Sogn og Fjordane. No kan mannen bli halden økonomisk ansvarleg for heile redningsaksjonen. (Foto: Jon Ingemundsen) Det var 1. påskedag på ein pub i Måløy at den 37 år gamle sakna mannen frå Finnøy plutseleg dukka opp igjen etter å ha vore sakna i mest ein månad. Ein annan pubgjest kjende igjen mannen, og kontakta politiet. Politiet tok kontakt med han, og fekk etter kvart bekrefta at det var den sakna 37-åringen. Politiet har visst ei god stund at mannen truleg har sett i gong forsvinninga sjølv. - Me starta etterforskinga med ein gong, og rundt ei veke etter at han forsvann fann me ut at han hadde ein ekstra båt og ein båtplass som han hadde leigd i Stavanger. Det, og fleire andre ting, har gjort at me har jobba ut i frå at dette har vore ei friviljug forsvinning og ikkje ei ulukke, seier politibetjent ved Ryfylkeøyane lensmannskontor, Svend Erik Ellingsen. - Har de nokon teori om korleis han har klart å få dette til? - Arbeidsbåten hans blei funnen drivande på nordenden av Finnøy. Den har sannsynlegvis drive lenge. Truleg har mannen teke av garde med den andre båten samstundes, seier Ellingsen. - Kan de seie noko om kvifor han forsvann? - Me veit ikkje kva motiv han hadde til å reisa eller kvifor han var der, seier han. - Kan han bli halden ansvarleg for redningsaksjonen? - Politiet har oppretta sak, så han kan bli stilt erstatningsansvarlig, seier Ellingsen. - Kva kostar ein slik redningsaksjon? - Det veit eg ikkje, men den er veldig omfattande. Det var trass alt 70 friviljuge, sivilforsvaret, politiet og hovudredningssentralen. Han har vore i live, og ikkje gitt lyd frå seg, seier Ellingsen. Rundt klokka 12 laurdag 18. mars fekk hovudredningssentralen i Sør-Norge melding om ein tom arbeidsbåt som vart funnen på tomgang i strandkanten ved Lauvsnes på Finnøy. Det blei sett i gong ei omfattande leiteaksjon etter ein 37 år gammal mann. Opp mot 15 sjøgåande fartøy, fire dykkarar frå brannvesenet og rundt 70 friviljuge frå Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret, Norske Redningshunder, Roverne og mange privatpersonar var med i søket. Også to helikopter var med. Det blei gjort strandsøk rundt alle øyane, men det blei ikkje funne spor etter mannen. Sundagen blei søket teke opp igjen, og også då var mellom 70 og 80 personar frå Sivilforsvaret og friviljuge organisasjonar med og leita etter den sakna, i eit triangel mellom Finnøy, Halsnøy og Nord-Talgje/Helgøy. Måndag blei søket avslutta, men arbeidsgjevar fortsette søket på sjøen i fleire dagar etterpå. No har han altså dukka opp igjen.