Publisert 12.04.2017 Publisert 12.04.2017 Melding til mottaker Heile Rogaland ryddar Torsdag 27. april planlegg NRK Rogaland ei satsing som kalla «Hele Rogaland rydder». Øyposten er med som samarbeidspartnar. Tanken er å setta trøkk denne dagen, på å få så mange som mogleg til å bidra til å ta ei økt i nabolaget, langs strendene, langs turstiar, på fortaua i byane, rundt skular og barnehagar under mottoet «Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt». NRK Rogaland utfordrar enkeltpersonar, skular, barnehagar, idrettslag, korps, speidarar og fleire andre til å vera med. Det du treng å gjera er å svara på nokre spørsmål ved å melda deg på via NRK Rogaland sine nettsider Dette er på grunn av at dei ynskjer å ha ein viss oversikt over kor mange som er med. På sjølve dagen vil NRK Rogaland fylla sendingane sine med stoff rundt aksjonen, og dei vil gjerne ta kontakt med fleire av dei involverte for intervju. Øyposten oppfordrar lesarane sine til å gjera ein innsats denne dagen, og vil også gjerne komma i kontakt med dei som deltek på prosjektet. Me kjem tilbake med meir informasjon etter påske.