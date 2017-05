Publisert 11.04.2017 Publisert 11.04.2017 Melding til mottaker Mistanke om tomatmøll på Jæren Mattilsynet ber tomatprodusentane undersøka sitt eige gartneri nøye. Mistanke om tomatmøll på Jæren Mattilsynet ber tomatprodusentane undersøka sitt eige gartneri nøye. Mattilsynet har sterk mistanke om at tomat i eit gartneri på Jæren er angrepet av skadedyret Tuta absoluta. Denne tomatmøllen gjer stor skade på både eigne planter og frukter av tomat. Den sør-amerikanske tomatmøllen blir meir og meir utbredt i Europa, men er aldri tidlegare påvist i Norge. Tomatprodusenten på Jæren tok sjølv kontakt med Mattilsynet fordi han var uroa for tilstanden i eitt av veksthusa. Mattilsynet har vore på staden og teke prøvar, og veksthusavdelinga med mistanke er stengd. All hausting og utsending av tomatar frå denne avdelinga er stoppa. Mattilsynet ventar på prøvesvar som eventuelt kan bekrefta mistanken om sjukdommen. - Me veit ikkje kor smitten kan ha kome i frå, men ein mogleg smitteveg er transport, seier fagrådgjevar på plantehelse i Mattilsynet, Brita Toppe i ei pressemelding frå Mattilsynet. Produsenten har ikkje brukt importerte planter i produksjonen. Ifylgje Mattilsynet er den mest sannsynlege måten Tuta absoluta kan spreia seg frå eitt gartneri til eit anna er med tomatfrukter og pakkemateriale, eventuelt med småplanter av tomat. Tomatfrukter utan hams vil kunne innehalde levande larver. Larvene er ikkje farlege, men kan opplevast som udelikate. Klasetomat og planterester i emballasje og konteinarar kan innehalde levande vaksne møll, egg, larver og pupper. Sommarfuglar og larver kan også henga seg fast på klede og hår på mennesker, arbeidsreiskaper og traller. Tuta absoluta kan også angripa prydplanter. - Me ber alle tomatprodusentar om å vera merksame på moglege teikn til Tuta absoluta, og ta kontakt med oss dersom de finn noko de trur kan vera symptom på skadegjeraren, seier Toppe. Mattilsynet oppfordrar deg som driv tomatgartneri til å: - Undersøka ditt eige gartneri nøye. Ser du teikn til denne skadegjeraren – ta kontakt med mattilsynet. - Bruk reine kassar når de haustar og pakkar tomatar. - Ikkje kjøp tomat, - småplanter og emballasje frå land der Tuta absoluta er påvist. - Bruk friske planter ved starten av kulturen. - Bruk eventuell fermonfeller og lysfeller for overvaking og fangst. - Sørg for grundig opprydding og reingjering, slik at det ikkje er ugras og gamle planterester som kan fungera som smittekjelde i veksthuset.