Publisert 10.04.2017 Publisert 10.04.2017 Melding til mottaker Utgjer 37 prosent av landarealet Jordbruksareala i Finnøy kommune utgjer 38 154 dekar, og heile 37 prosent av kommunens landareal. Dette visar nye tal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har utvikla eit såkalla Arealbarometer for alle kommunane i landet. Barometeret visar både kva arealressursar det er i kommunen ut frå produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk, og kva jordbruksareala faktisk blir brukt til. For Finnøy kommune visar arealbarometeret at jordbruksarealet utgjer 38 154 dekar, noko som igjen utgjer 37 prosent av landarealet i kommunen. Det er faktisk arealet av om lag 5344 fotballbanar. Det er langt å springa om ein skal kryssa alle. I Finnøy kommune blir 44 prosent av jordbruksarealet i drift brukt til grovfôrproduksjon, 55 prosent til husdyrbeite og det resterande arealet blir i all hovudsak bruk til dyrking av frukt og bær. - Jordbruket står sterkt, og bøndene er allsidige, seier landbrukssjef i kommunen, Silke Ullrich. Likevel er talet på gardsbruk med jord i drift i Finnøy redusert med om lag 15 prosent i perioden frå 2004 til 2015. Jordbruksareal i drift har likevel vore rimeleg stabilt. Dette betyr at jordbruksdrifta er samla om færre og større bruk. Ein tendens ein også ser i dei fleste andre kommunar i landet. Informasjonen er henta frå arealressurskart hjå NIBIO. - Den største delen av jordbruksarealet i Finnøy er registrert som innmarksbeite. Det er areal som kan bli nytta som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt, forklarar Jostein Frydenlund, som er leiar for avdeling Landbrukskart ved NIBIO på Ås. - Innmarksbeite skal ha tydeleg kulturpreg. Minst 50 prosent av arealet skal vera dekka av kulturgras eller beitetålande urter, legg han til.