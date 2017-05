Publisert 07.04.2017 Publisert 07.04.2017 Melding til mottaker Har fått livet tilbake 186 kilo har blitt til 96. Ein fedmeoperasjon har gitt Jan Eivind Christensen (26) livet tilbake. - Eg var på eit møte kor det kom ei litt eldre dame bort til meg og spurte: «Er du bror til han som jobba på butikken?» Nei, svara eg. Eg er han som jobba på butikken. «Du er jo ikkje det, du såg jo ikkje slik ut», svara ho. Nei, eg har teke slankeoperasjon, svara Jan Eivind Christensen (26). Slik innleier han historia si. Historia som går frå å vera mobbeoffer gjennom heile grunnskulen. Frå å ha null sjølvbilete og null sjølvtillit. Frå aldri å ha lyst til å bevega seg utanfor døra. Frå å vega 186 kilo. Til å no å vega 96 kilo. Til å ha fått tilbake sjølvbilete. Til å mest aldri vera innanfor dørene heima. Til å ha fått livet sitt tilbake. La oss spola tilbake til start. Jan Eivind var alltid den store og kraftige. Det var alltid hemmande for den bilde og omsorgsfulle guten frå Finnøy, og han innrømmer at det ikkje alltid var lett å vera stor. - Eg var nok eit mobbeoffer heile grunnskulen. Det var ikkje lett. Eg følte meg aldri god nok. Men då læraren spurte meg om korleis det gjekk, svara eg alltid at det gjekk fint, seier han. I ei boble - Men det gjekk ikkje fint? - Nei, eg blei lei. Eg gjekk inn i ei boble. Eg sat som regel heime, og gjekk sjeldan ut. Kvifor skulle eg gå ut og vera med folk på kvelden når eg hadde blitt mobba heile dagen på skulen? Då var det betre å vera heime. Eg hadde nokre få vener, og når eg var med dei visste eg kva eg gjekk til. Eg turte blant anna ikkje gå på Stikk Innom. Me treff Jan Eivind ein sur torsdag ettermiddag. Utanfor plaskar regnet i asfalten, men inne får me høyra ei solskinshistorie. Ein mann sit på ein stol med eit glas vatn i handa. Ein stol han aldri ville fått plass på for to år sidan. Det er nemleg slutt på Jan Eivind Christensen som mobbeoffer. No er det ein ny mann som sit framføre oss. - Eg har teke gastrisk bypass-operasjon. Eg måtte gjera det, så dette kan eg ikkje klaga på, seier han. Vendepunktet Ein gastrisk bypass-operasjon er ein slankeoperasjon kor dei koplar ut omtrent 80 prosent av magesekken og berre ein liten del av magesekken blir igjen. Det gjer at ein får rask mettingskjensle, og berre klarer ete små måltid. Jan Eivind tok operasjon i desember 2015. Han måtte gjera noko før det var for seint. - På det tyngste var eg 186 kilo. Då fann eg ut at nok var nok. Eg trudde heile tida at alt skulle gå greitt, og at eg berre hadde dårleg kondisjon. Men eigentleg hadde eg aldri dårleg kondisjon. Når du er 186 kilo driv du med styrketrening heile tida. Kvar bevegelse er trening, seier han. Han blei større og større. Fekk traktorlappen, og det blei raskt slutt på syklinga. Og om han ville sykla så kunne han ikkje for det gjorde for vondt i ryggen. Var han ute på noko så åt han snop, chips og pizza. Kiloa raste på. - Det er dei som har lett for å leggja på seg. Og eg er nok ein av dei, fortel Jan Eivind. Han vurderte operasjon i fleire år, før han i mars 2015 trappa inn på kontoret til fastlegen og bad om ein slankeoperasjon. - BMI’en hjå meg var skyhøg og livstrugande. Det er også hjerteproblem og sukkersjuke i familien. Eg ville ikkje ha det. Då var det berre å komma seg ned i vekt, og det fortast mogleg, seier Jan Eivind. Han fekk etter kvart beskjed om at han skulle opererast i desember same året, og månaden før operasjonen måtte han gå på ein tusen kalori-diett. Det førte til at han gjekk ned 12 kilo på ein månad. - Det klarte eg med eigen viljestyrke og dietten. Venene mine sat gjerne og såg film medan dei åt chips og drakk brus, medan eg knaska på agurk og drakk vatn. Rasa ned Etter operasjonen i midten av desember byrja vekta bevega seg i rett retning, og då han byrja på jobb etter ei seks veker lang sjukemelding, hadde han gått ned ytterlegare 18 kilo. Fram mot sommaren 2016 måtte han holda seg på ein streng diett, før vekta etter kvart viste 96 kilo. I løpet av eit halvår var heile 90 kilo borte. Barnehageassistenten Jan Eivind var ikkje til å kjenna igjen. - Til å byrja med kunne eg berre innta flytande føde, akkurat som eit spedbarn. Etterpå åt eg mosa mat, før det blei knekkebrød. Til slutt kunne eg starta eta vanleg igjen. No skal eg eta kvar tredje time, og mest mogleg protein, fortel han. Det er ikkje risikofritt å ta slankeoperasjon, den kan føra med seg ubehagelege komplikasjonar. Jan Eivind fortel at han har vore utruleg heldig, og at han ikkje har opplevd ubehagelege ting. Det er også ein fare for at kiloa skal byrja å gå på igjen, men Jan Eivind er såpass bestemt på å halda fast i dette nye livet, at det er ikkje eit alternativ for han. - Eg har vore heldig. Men det er slik at dess yngre du er jo lettare er det å greie, og lettare for kroppen å takla det. No er det opp til meg, eg skal aldri tilbake der eg var, seier ein letta kar. Jan Eivind har fått livet tilbake. Han kan gjera tinga han aldri har kunne gjera før. - Etter operasjonen var eg og ei venninne på sykkeltur rundt øya. Det var ganske utruleg. Me sykla rundt på 55 minutt, og eg måtte venta litt på ho. Det var heilt fantastisk. - Korleis er det å vera så open om dette? - Det går fint. Eg snakkar om ein person eg ikkje kjenner lenger. Det er ikkje meg. No er eg ute heile tida, og mest berre heime når eg søv. Sjølvbildet er tilbake, seier han. - Kva slags reaksjonar har du møtt? - Det finns dei som har lurt på om eg har vore sjuk. Eg er ganske open og ærleg. Eg seier at eg har teke slankeoperasjon. Eg har fått stor respekt, og dei heime er stolte av at eg har vile til å gjera dette. Likevel sat det langt inne å vera egoisten og berre tenka på seg sjølv, fortel han. Motebutikkar Jan Eivind dreg fram telefonen sin og blar igjennom bileta. Der stoppar han opp når han kjem til eit bilete av ein mest heilt ugjenkjennleg mann. - Slik såg eg ut. - Korleis er det for deg å sjå på desse bileta? - Eg har den genseren framleis. Den brukar eg faktisk litt i barnehagen, der kor eg kan bli skiten. - Eg tenker faktisk ikkje på det. Men det er framleis litt uvant at eg faktisk kan gå i butikkar å handla klede. Eg treng ikkje gå på Dressmann XXL lenger. Det gjer at eg føler meg vel. Eg er ikkje stor lenger, seier han. Nei, Jan Eivind er som ein vanleg 26-åring som har fått livet sitt tilbake. Faktaboks: - Gastrisk bypass er ein fedmeoperasjon som inneber at det er plass til mindre mat i magesekken og at maten blir leia forbi den øvre delen av tarmen slik at mindre næring blir sygd opp. - Magesekken blir mindre og rommar meir enn rundt 30 milliliter. Inngrepet fører til at ein blir intolerant mot næringstoff som ein uansett bør unngå – konsentrert sukker og feitt. - Den vesle magesekken fylles raskt opp med mat under måltida. Frå magesekken går det signal frå hjernen om mettingskjensle, og ein vil difor føla seg mett tidlegare og mettingskjensla varer lenger. Resultatet blir at ein et mindre. - Etter ein gastrisk bypass er det viktig