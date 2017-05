Av Jon Asgaut Flesjå



Statens Vegvesen kjem med forslag om ein felles bompengeavtale for heile landet. Det fører til at den særskilte rabatten på 40 prosent ved å ha ei eiga lokal Autopass-brikke i Finnfast,basert på forskotsinnbetaling på 4800,-, fell bort. Ei nyordning med ein generell rabatt på 20 prosent i alle bomstasjonar basert på nye utrekningar, fører til at prisen i Finnfast blir 110,- for takstgruppe 1 med rabatt (privatbilar), og 448,- for takstgruppe 2, (større bilar).

I dag gir "Finnfastbrikka" ein maksimal rabatt som tilseier 90,- per passering i bomstasjonen på Hanasand, og 10 prosent i andre bomstasjonar. Eksempelvis i bomringen på Nord Jæren. Det nye systemet får også som konsekvens at passering utan rabatt går ned frå 150 kr til 138 kroner for ein privatbil. Det vert ikkje tilrådd rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2, og ei ordning med passeringstak vert heller ikkje tilrådd.

I Statens Vegvesen sitt berekningsgrunnlag, har ein teke utgangspunkt i ein andel elbillpassering på 23,4 prosent.

I forslaget frå Vegvesenet vil ein framleis tilrå at elbilar passerer grastis i Finnfast.

Forslaget skal ut på høyring i kommunane Finnøy og Rennesøy.