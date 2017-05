Publisert 04.04.2017 Publisert 04.04.2017 Melding til mottaker Har fått stadutviklingsmidlar Finnøy kommune har fått stadutviklingsmidlar frå fylkeskommunen, og no går startskotet for å setta i gong med utvikling av Judaberg sentrum. I morgon, onsdag, er det frukostmøte. Der vil kommunalsjef for plan og forvaltning, Hilde-Gunn Bjelde orientera om denne prosjektsøknaden og det vil bli opna for spørsmål og dialog om prosjektet. - Me inviterer særskilt de som er til stede i sentrum som nærings- og kulturaktørar – men alle er sjølvsagt velkomne til å møte. For at dette skal gå i hop er det naudsynt med engasjement og eldsjeler, skriv Bjelde i ei pressemelding.