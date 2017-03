Publisert 30.03.2017 Publisert 30.03.2017 Melding til mottaker Ny folkefest på Fogn I går blei det gjort klart at Tour of Norway for kids kjem til Fogn måndag 10. juli. Rittet blir gjerne rekna som barneversjonen av sykkelrittet, Tour of Norway, og arrangerast parallelt med Tour de France. Tour of Norway for Kids, er landets største sykkelløp for born, og blir arrangert kvar sommar, i år er det trettande gong, og altså på Fogn. Det er nokså unikt at rittet blir lagt til ein slik liten stad, vanlegvis er det dei store byane og tettstadene. I fjor var rittet blant anna i Stavanger. Det er Ivar Opsal i Joker Fogn som har gått i bresjen for å rittet til Fogn, i og med at Joker er hovudsponsor. Diverre lukkast det ikkje avisa å få kontakt med Opsal eller nokon av dei andre eigarane av butikken. Sykkelløpet er ope for alle born mellom 0 og 14 år, og det vert konkurrert i ulike klassar basert på alder. I Tour of Norway for kids er alle vinnarar, og alle får flotte premiar. TV2 sender direkte under rittet. I fjor blei det arrangert Tour of Norway for kids 55 stader over heile landet. Ny folkefest på Fogn I går blei det gjort klart at Tour of Norway for kids kjem til Fogn måndag 10. juli. Rittet blir gjerne rekna som barneversjonen av sykkelrittet, Tour of Norway, og arrangerast parallelt med Tour de France. Tour of Norway for Kids, er landets største sykkelløp for born, og blir arrangert kvar sommar, i år er det trettande gong, og altså på Fogn. Det er nokså unikt at rittet blir lagt til ein slik liten stad, vanlegvis er det dei store byane og tettstadene. I fjor var rittet blant anna i Stavanger. Det er Ivar Opsal i Joker Fogn som har gått i bresjen for å rittet til Fogn, i og med at Joker er hovudsponsor. Diverre lukkast det ikkje avisa å få kontakt med Opsal eller nokon av dei andre eigarane av butikken. Sykkelløpet er ope for alle born mellom 0 og 14 år, og det vert konkurrert i ulike klassar basert på alder. I Tour of Norway for kids er alle vinnarar, og alle får flotte premiar. TV2 sender direkte under rittet. I fjor blei det arrangert Tour of Norway for kids 55 stader over heile landet.