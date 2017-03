Publisert 28.03.2017 Publisert 28.03.2017 Melding til mottaker Stor begeistring for havbrukspark Asbjørn Drenstig i Rogaland Havbrukspark var tysdag og presenterte for eit begeistra kommunalutval i Stavanger kommune. – Eit utruleg viktig prosjekt, meinte Christian Wedler (FrP). - Det er Finnøy kommune si havbrussatsing de skal få høyra om her. Me er ikkje nokon stor kommune, men me er ein av dei største kommunane i landet innan havbruk. Slik starta Finnøy-ordførar Henrik Halleland møtet i kommunalutvalet i Stavanger kommune tysdag morgon. Det var kanskje litt uvant for ordføraren vår, å vera litt på sidelinja i ein slik presentasjon, men det såg ut som at han trivst med det også. Bakgrunnen for presentasjonen er etableringa av Rogaland Havbrukspark på Talgje, kor i første omgang Ryfylke Rensefisk, som skal drive med produksjon av rognkjeks og kråkebollar (via underleverandør Sea Urchin Farm) og hummarverksemda Norwegian Lobster Farm skal inn. Dei fleste politkarane verka utruleg positive. Les meir om reaksjonane i torsdagens papirutgåve.