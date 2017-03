Publisert 24.03.2017 Publisert 24.03.2017 Melding til mottaker Slutt for Finnøy Næringsforening Gjer kollektiv innmelding i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Dette blei klart etter at eit samrøystes årsmøte gjekk inn for den løysinga torsdag kveld. Det betyr at medlemmene i Finnøy Næringsforening gjer ei kollektiv innmelding i Næringsforeningen i Stavanger-regionen i løpet av kort tid, og det blir oppretta ei lokal ressursgruppe på Finnøy. Les meir i neste vekes papirutgåve.