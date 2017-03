Publisert 24.03.2017 Publisert 24.03.2017 Melding til mottaker Mange bekymringsmeldingar Mattilsynet i region Sør og Vest mottok i fjor heile 2374 meldinger frå folk som var uroa for at dyr ikkje hadde det bra. Det er ei auke på 15 prosent samanlikna med året før. - Det er veldig viktig at folk melder frå til Mattilsynet om dei har mistanke om at dyr ikkje har det bra, seier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet. - Alle har plikt til å melda frå dersom dei har mistanke om at dyr lir. Mattilsynet dreg på tilsyn i alle typar dyrehald, med både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr. Talet på bekymringsmeldingar aukar for kvart år, og i fjor dreide over 60 prosent av meldingane i region Sør og Vest seg om kjæledyr. Mattilsynet vurderer kvar enkelt bekymringsmelding som kjem inn. - Me må alltid vurdera om me skal ut på tilsyn, eller om me skal ta kontakt med eigaren av dyret på ein anna måte, seier Herikstad. - Eigarar av dyr som står bak alvorleg forsøming eller mishandling av dyra sine får gebyr eller blir melde til politiet av Mattilsynet. Det hender også at nokon får forbod mot å halda dyr. Den som eig eit dyr har alltid plikt til å sørga for at det har det bra. - Det er eit stort ansvar å eiga eit dyr. Det er alltid, utan unntak, den som eig dyret som er ansvarleg for at dyret blir behandla med omsorg og respekt, ut i frå dyret si eigenart, seier Herikstad. Mattilsynet si nettside har ein varslingsknapp der det er enkelt å melda frå om bekymringar for dyr eller andre av Mattilsynet sine ansvarsområder. Mange bekymringsmeldingar Mattilsynet i region Sør og Vest mottok i fjor heile 2374 meldinger frå folk som var uroa for at dyr ikkje hadde det bra. Det er ei auke på 15 prosent samanlikna med året før. - Det er veldig viktig at folk melder frå til Mattilsynet om dei har mistanke om at dyr ikkje har det bra, seier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet. - Alle har plikt til å melda frå dersom dei har mistanke om at dyr lir. Mattilsynet dreg på tilsyn i alle typar dyrehald, med både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr. Talet på bekymringsmeldingar aukar for kvart år, og i fjor dreide over 60 prosent av meldingane i region Sør og Vest seg om kjæledyr. Mattilsynet vurderer kvar enkelt bekymringsmelding som kjem inn. - Me må alltid vurdera om me skal ut på tilsyn, eller om me skal ta kontakt med eigaren av dyret på ein anna måte, seier Herikstad. - Eigarar av dyr som står bak alvorleg forsøming eller mishandling av dyra sine får gebyr eller blir melde til politiet av Mattilsynet. Det hender også at nokon får forbod mot å halda dyr. Den som eig eit dyr har alltid plikt til å sørga for at det har det bra. - Det er eit stort ansvar å eiga eit dyr. Det er alltid, utan unntak, den som eig dyret som er ansvarleg for at dyret blir behandla med omsorg og respekt, ut i frå dyret si eigenart, seier Herikstad. Mattilsynet si nettside har ein varslingsknapp der det er enkelt å melda frå om bekymringar for dyr eller andre av Mattilsynet sine ansvarsområder.