Publisert 21.03.2017 Held fram søket Søket etter den sakna Stian Husebø held fram også tysdag. Det er den sakna sin arbeidsgjevar Bremnes Seashore som held fram med søket også tysdag etter at det var resultatlaust også måndag. Det er førebels eitt ROV-fartøy som leitar etter den sakna 37-åringen som har vore sakna sidan båten hans blei funnen i fjæresteinane på nordaust-sida av Finnøy laurdag føremiddag. Administrerande direktør i Bremnes Seashore Einar Eide veit ikkje kor lenge dei vil halda på. - På noverande tidspunkt har me ikkje teke stilling til kor lenge me vil halda på. Me må rådføra oss litt med politi i forhold til kvar me skal leita og kor lenge, seier Eide. Bremnes Seashore skal i dag, tysdag, samla dei tilsette.