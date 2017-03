Publisert 19.03.2017 Publisert 19.03.2017 Melding til mottaker Offentleggjer namnet Det er 37 år gamle Stian Husebø frå Nord-Talgje i Sjernarøyane som er sakna etter at ein tom båt blei funnen laurdag føremiddag ved Finnøy. Dette melder Stavanger Aftenblad sundag ettermiddag. Politiet går no ut med namnet for å prøva å få fleire opplysingar som kan belysa saka. Det var i går føremiddag at det blei funne ein båt med motoren i gong ved Lauvsnes. Store styrkar har søkt etter den sakna både laurdag og sundag, men er førebels utan hell. Det skal ha vore oppdrettsbåten "Ann Kristin", eigd av Husebø sin arbeidsgjevar Bremnes Seashore som blei funnen i fjæresteinane laurdag. Ifylgje Aftenbladet skal det ikkje ha vore aktivitet på Husebø sin mobil sidan 22.59 fredag kveld. Politiet arbeidar ut i frå ein teori om at Husebø har vore ute for ei ulukke.