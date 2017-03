Publisert 18.03.2017 Publisert 18.03.2017 Melding til mottaker Fortset leitinga på land Søket etter den sakna personen fortset i morgontimane sundag. Det var klokka 11:29 i går, laurdag, at det blei funnen ein tom arbeidsbåt nordaust for Lauvsnes nordaust for Finnøy. Ein mann skal vera sakna. I dag, sundag, føregår søket i strendene i Finnøy. Det skal vera over 40 personar med i søket, som sundag bli gjennomført av politiet, sivilforsvaret og frivillige. - Det blir no søkt på dei mest sentrale stadene i forhold til havstraum, seier Audun Njærheim i operasjonssentralen. - Har de nokon teori om kva som kan ha skjedd? - Nei, ikkje førebels, seier han. Avslutta søket laurdag Alle dei frivillige frå Sivilforsvaret, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og dei mange private elles, avslutta søket etter den sakna personen no like klokka 19 laurdag. Dei hadde då i store delar av dagen søkt etter den sakna mannen i trettiåra, etter at ein tom båt vart funnen nordaust for Lauvsnes på nordsida av Finnøy ved 11.30-tida laurdag føremiddag. Redningsaksjonen føregjekk ute på sjøen utover kvelden. - Me gjere opp status og vurdere om me skal definere redningsaksjonen som avslutta for kvelden, og om me i morgon tidleg eventuelt omdefinere aksjonen til søk etter sakna person om det ikkje vert gjort funn i løpet av kvelden. Det har vore eit stort og omfattande søk med svært mange involverte både på land og ute på sjø og holmar. Parallelt med dette føregår der også etterforskning og vitneavhøyr, opplyser innsatsleiar Øyvind Sveinsvoll til Øyposten laurdag kveld.