Publisert 16.03.2017 Publisert 16.03.2017 Melding til mottaker Dette blir nye Byggmix Med eit solid overskot på snautt 1,4 millionar kroner etter skatt og med ein sterk eigenkapital, legg Coop Finnøy fram ein visjon om å laga Judaberg om til eit 3600 kvadratmeter næringslokale. Sjølve motoren i drifta, den såkalla Bygg Mix-en med kraftfôr i bulk og landbruksvarer som sitt hovudsortiment, har vekse ut av sine 450 kvadratmeter store lokalar. Alt innan 1. mars neste år vil Bygg Mix-en bli å finna i nye og større lokalar i det såkalla Judaberg brygge, ved det gamle meieriet. Det lokale samvirkelaget har kjøpt seg inn i desse næringslokala, og på sikt har styret ein visjon om å flytta begge butikkane under same tak. Dette står det å lesa i årsmeldinga til Coop Finnøy for 2016. Årsmøtet vart avvikla 29. mars på Utsyn. Heile 1500 kvadratmeter med nye butikklokalar og eit lager på 600 kvadratmeter kan altså stå klart allereie i mars neste år, men dagleg leiar leiar i Coop Finnøy, Idar Rosland, er klar på at styret har endå større visjonar for framtidas Judaberg. - Styret ser føre seg å driva som eit eige samverkelag i mange år framover. Så får me bruka tid på å byggja stein for stein. Byggetrinn ein er å flytta Bygg mix inn i næringslokalet til Judaberg brygge. Der håpar me å driva i nokre år, før det blir tvunge fram ei ny investering, seier Rosland. Handelsavdeling på Judaberg Investeringa skal vera ei naudsynt investering i ny kjøl og frys i Coop Extra, som vil kosta opp mot seks millionar. Då er spørsmålet om dei skal ta denne investeringa, eller vurdera om også Coop Extra skal flytta inn i nye lokalar. - Styret har visjonar om å bygga opp ein kjempestor handelsavdeling på Judaberg. Målet må vera å hindra mest mogleg handelslekkasje til byen, og få folk til å handla i kommunen. Mat er allereie på plass i alle nærbutikkane på øyane, men utover det må ein til byen. Det er det som er potensialet vårt, seier han. - Har dette nokon grenser for kva det kan bli til? - Alt handlar om å få opp omsetninga for å bli bærekraftige. Å starta opp ein eigen spesialbutikk på ein så liten plass er utruleg vanskeleg. Då må ein ha mykje fleire innbyggjarar for at det skal bli lønsamt. Med 1500 nye kvadrameter med butikklokalar har me ein kjempepotensiale. Eigen molo Coop Finnøy har kjøpt seg inn med 66 prosent i næringsarealet Judaberg Brygge, og dermed sikra seg styringsrett. I tillegg til utbygging av næringsareal, ligg det også inne utbygging av molo og tilhøyrande småbåthamn som kan ta imot 50-60 småbåtar på det meste i utbyggingsplanane. På denne måten vil Judaberg sentrum kunne fanga opp mykje av småbåttrafikken som er i fjordområda rundt, og skapa eit yrande folkeliv i sentrum i vår- og sommarhalvåret, heiter det i årsmeldinga. - Med større plass er det eigentlig berre fantasien som kan setta grenser, men me må vera forsiktige og starta i det små, seier han. - Kva må til for å realisera visjonen om å flytta begge butikkane inn i same lokale allereie neste år? - Om ein skal realisera å flytta begge butikkane inn under same tak allereie neste år krev det ein fusjon. Det blir rett og slett for kostbart å stå som eit eige samvirkelag med ei slik investering så snart, fortel Rosland. - Men så må ein hugsa på, at for Coop Finnøy er det viktig å stå fram som eit eige samvirkelag, slik at me kan ha styringsrett på kva me til ei kvar tid kan selja. Me ser at ved ein fusjon av små samvirkelag så er ikkje landbruket eit satsingsområde for Coop Norge, avsluttar han. Godt overskot Trass i nedgang i omsetninga på snautt fire millionar kroner, kan laget presentera eit overskot, etter å ha betalt ut kjøpeutbytte til medlemene, på 1,393 millionar kroner. Det er tilnærma på same nivå som i 2015. Daglegvarebutikken COOP Extra hadde ein omsetnad på 46,2 millionar kroner, medan COPP Bygg Mix som omset andre butikkvarer, post i butikk, landbruksvarer og kraftfôr i bulk, hadde ein omsetnad på 66 millionar kroner til saman. Av dette utgjorde bulk heile 37,1 millionar kroner. Stort lag Med tilsig av 40 nye medlemmar og fråfall av 21 i 2016, tel nå laget 1242 medlemer. Desse medlemmane har plassert 36,9 millionar kroner i laget, og fått utbetalt 674 578 kroner i renteutbytte.

Trass i tre langtidssjukemeldte som alle var tilbake, ligg sjukefråværet blant dei 31 tilsette likevel lågt med 3,4 prosent samanlikna med samvirkelaga elles i landet, som låg på 6,44 prosent fråvær i 2016. Coop Finnøy er per i dag det 28 største samvirkelaget i Norge. Tekst: Jon Asgaut Flesjå og Håkon Jonassen Norheim