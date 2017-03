Publisert 16.03.2017 Publisert 16.03.2017 Melding til mottaker Norpost er konkurs Norpost leverer Stavanger Aftenblad i Finnøy på laurdagar. Basert på informasjon frå Stavanger Aftenblad vil laurdagsleveringa gå som normalt. Aftenbladet har avtale med Kvikkas som fylgjer opp situasjonen. Bustyret til Norpost har signalisert at dri vil halda drifta i gang under konkursbehandlinga. I løpet av dagen vil Aftenbladet vita meir og planen er å senda ut informasjon til kundane, anten for å bekreftar at avisa blir levert som normalt, eller at det kan bli problem.

All nødvendig informasjon blir fortløpande lagt ut på min side.

Då ny lov som liberaliserte postmarknaden blei innført i fjor vinter, tok selskapet opp kampen mot Posten. Satsinga blei aldri vellukka, og nå har dei altså kasta inn handkleet.