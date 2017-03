Opplagsnedgong for Øyposten

Dette visar tal frå Landslaget for lokalaviser (LLA). Dei legg i dag fram nye opplagstal for over 100 av lokalavisene i Norge. I ei pressemelding opplyser dei at lokalavisene framleis står sterkt, og fortsatt er viktigaste mediekanal for lokale nyheiter, men at lokalavisene sitt opplag likevel har gått ned med 1,5 prosent det siste året.

Øyposten sitt opplag går ned 3 prosent. Dagleg leiar Oddvar Vignes ser likevel positivt på framtida.

- Me er sjølvsagt ikkje nøgde med desse tala. Samstundes ser me at dei fleste aviser rundt oss gjekk litt ned, så me går ikkje heilt i kjellaren av dette. Økonomien er solid, og me ser lyst på framtida.

- Kvifor ser me ein nedgang i talet på abonnentar?

-Me gjorde ein del endringar i avisa i fjor, som me håper å hauste fruktene av i 2017. Øyposten er til stades på fleire plattformar enn før, og dekker no heile kommunen betre enn nokon gong. Me vil og prøve å vera meir ute og selja avisa. I påsken skal me til dømes vera til stades på butikkane i Sjernarøy, og håper me treff både hyttefolk og fastbuande som treng eit abonnement.

I Rogaland er det berre Aftenbladet av avisene som aukar opplagstala sine, og dermed blir opplagsvinnar. Dei går opp med 38 abonnentar. Sandnesposten har berre mista 27, og går ned 0,6 prosent. Rogalands Avis mistar flest abonnentar. Dei har innan utgongen av 2016 4455 abonnentar, mot 5250 i 2015. Det er ein nedgang på 15 prosent. Av lokalavisene er det Bygdebladet som mistar prosentvis færrast abonnentar med 1,6 prosent.

Ifylgje tala frå LLA er det Vestby Avis som er den klare opplagsvinnaren blant LLA sine medlemsaviser. Avisa går fram med 558 eksemplar og heile 29 prosent. Avisa har no eit opplag på 2478 eksemplar, og har berre 1,5 årsverk i redaksjonen.

Dei over 100 lokalavisene som er tilknytt LLA har eit samla netto-opplag på rundt 325.000 eksemplar. Generalsekretær Rune Hetland i LLA seier at lokalavisene står sterkt i befolkninga.

- Lokalavisene er lim og lupe. Dei visar kvar veke at lokalaviser er viktige kjelder til påliteleg informasjon, samstundes som dei er viktige for lokal identitet. Det er utfordrande, men ikkje umogleg å nå dei unge. Me både håpar og trur at den generasjonen som no veks opp ser betydninga av ei fri og uavhengig presse, og at dei vil fortsetta å lesa lokalaviser. Det er også opp til lokalavisene å laga og presentera innhald som treff, seier LLA sin generalsekretær i ei pressemelding.