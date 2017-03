Publisert 03.03.2017 Publisert 03.03.2017 Melding til mottaker Låg folkevekst Det bur per utgangen av 2016 3235 personar i Finnøy kommune, men fødselsoverskotet og nettoinnflyttinga er lågare enn på fleire år. Ifylgje statistikk frå Statistisk Sentralbyrå er det per utgangen av 2016 fødd 36 born i Finnøy kommune. Det er fem færre enn i 2015. 34 personar døydde i 2016. Det er heile 17 fleire enn i 2015. Fødselsoverskotet i 2016 var så lågt som to. I 2015 var fødselsoverskotet på 24. Det kom 49 innvandrar til Finnøy kommune i 2016. Det er 11 fleire enn i 2015. Derimot var det heile 40 personar som utvandra, mot 14 i 2015. Det flytta i 2016 119 personar til kommunen, mens 116 flytta ut. Det gir ei nettoinnvandring på 12. Den lågaste sidan 2006. Folkeveksten i Finnøy var i 2016 på 14. Det er også den lågaste folkeveksten sidan 2006.