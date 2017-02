Publisert 23.02.2017 Publisert 23.02.2017 Melding til mottaker Sett deg lei søppel? No kan du få pengestønad til å hjelpa til med å rydda søppel langs strendene. Miljødirektoratet har nemleg ein pott på 35 millionar kroner til tiltak mot marin forsøpling. Øyposten hadde i dagens papirutgåve to sider om søppelplukking i strendene på Finnøy, og om miljøutfordringane det gir. Marin forsøpling er ei av dei største miljøutfordringane me har, og avfallet er ein stor risiko for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr som kval og sel som kan eta småbetar av plastavfall som dei forvekslar med mat, eller setta seg fast i line- og garnrestar. Miljødirektoratet har difor ein pott på 35 millionar kroner til tiltak mot marin forsøpling. Desse pengane kan for eksempel foreiningar, friviljuge organisasjonar og lag søka om, og dei kan brukast på alle formar for opprydding og førebygging. - Få ting provoserer meg meir enn forsøpling av havet. Eg har difor eit stort personleg engasjement i dette, og er glad for at me no tek grep. Norge bør ta ei leiarrolle internasjonalt mot marin forsøpling sidan me er ein ledande havbruksnasjon, seier Jan Henrik Fredriksen i FrP i ei pressemelding. - Det er gledeleg å sjå eit sterkt folkeleg engasjement mot søppel i havet. Tilskotsordninga skal underbyggja og styrka dette. Det er ikkje noko meining i at folk som ryddar stranda på dugnad skal måtte betala for å bli kvitt avfallet dei har rydda saman. Her må me stimulera god samhandling mellom friviljugheit og det offentlege, seier Steinar Reiten (KrF). - Plastforsøplinga av havet er ein trussel mot det Norge skal leva av. Den truer livet i alle verdshava og matressursane i havet. Difor er det så avgjerande å stansa forsøplinga og rydda opp der det er mogleg. Strandrydding er no nærmast ei folkesport i Norge, og me ynskjer å støtta opp om dette viktige friviljuge arbeidet, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det kan blant anna søkast om transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eigarlause kasserte fritidsbåtar. Det kan søkast om stønad til koordinering av ryddeaksjonar, kartlegging av avfall i forbinding med opprydding, førebygging og utvikling av nye metodar for meir effektiv opprydding av marin forsøpling vil også i avgrensa grad kunne støttast. Det blir poengtert at sjølve arbeidet med oppryddinga skal vera basert på friviljug innsats, og kan ikkje støttas av denne tilskotsordninga.