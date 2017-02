Publisert 23.02.2017 Publisert 23.02.2017 Melding til mottaker Innbyggjarauke 1.1.2017 var det 3235 innbyggjarar i Finnøy kommune. Det er 14 innbyggjarar meir enn på same tidspunktet i fjor, og ei auke på 0,4 prosent. Dette viser ferske tal frå Statistisk Sentralbyrå (SSB) presentert i dag, torsdag. Totalt i landet er folketalet på 5 258 317. På sjølve Finnøy aukar befolkningstalet frå 1919 i 2016 til 1942 i 2017. Det er ei auke på 1,2 prosent. Innbyggjartalet på Talgje fortset å veksa. Der bur det no 260 personar, mot 246 på same tid i 2016. I Bokn/Byre opplev dei også ei folkeauke frå 15 til 16 personar. På Fogn arrangerte dei i 2016 ei stor open visning av øya seinsommaren 2016, men det verkar ikkje til å ha gitt nokon umedelbare frukter. No bur det 333 personar på Fogn, mot 347 i 2016. Det er ei prosentvis nedgang på over fire prosent. Også Halsnøy opplev nedgang i folketalet i år. Etter at talet auka frå 2015 til 2016, har det no det siste året gått ned frå 138 innbyggjarar til 130. Nedgang i folketalet finn ein også i Sjernarøyane. Der er det no to innbyggjarar mindre enn i 2016, og det bur no 381 personar i øyriket. Det bur derimot ni personar færre på Kyrkjøy, og ni personar meir på Nord-Talgje/Helgøy i år kontra i fjor. Finnøy-sida av Ombo er saman med Sør-Bokn/Byre den einaste ikkje-landfaste øya som opplev folketalsauke. Der bur det no 163 personar, mot 161 i fjor. Tek ein med Hjelmeland-sida bur det no 236 personar på Ombo, mot 235 i fjor. Av grunnkretsane i kommunen er det Reilstad som har den høgaste prosentvise folkeauken med i overkant av 13 prosent. I Rennesøy bur det per starten av 2017 4892 personar, mot 4856 i 2016. Det er ei auke på 1,7 prosent. Innbyggjartalet i Stavanger aukar med 0,1 prosent. Det bur no 132 729 personar i Stavanger. Om den Nye Stavanger vart slått saman frå 1.1.2017 ville det ha budd 140 856 personar i den nye kommunen. Slik ser tabellen ut med grunnkrinsane: Folkemengde, etter grunnkrets, tid og statistikkvariabel 2016 2017 Personer Personer 11410101 Talgje 246 260 11410102 Sør-Fogn 68 68 11410103 Trevland 279 265 11410104 Bokn/Byre 15 16 11410105 Halsnøy 138 130 11410106 Lauvsnes 142 140 11410107 Judaberg 846 873 11410108 Reilstad 215 243 11410109 Kindingstad 173 168 11410110 Steinnes 145 142 11410111 Hesby 398 376 11410112 Nord-Talgje/Helgøy 104 113 11410113 Hidle 24 20 11410114 Kyrkøy 164 155 11410115 Bjergøy 91 93 11410116 Eidssund 75 76 11410117 Jørstad 50 49 11410118 Kaltveit 36 38 11419999 Uoppgitt grunnkrets 12 10