Fornybarfondet til Stavanger Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at staten sitt nye investeringsselskap skal leggjast til stavangerregionen. Bergens Tidene meldte tysdag kveld at det statlege investeringsselskapet Fornybar AS, populært kalla fornybarfondet skulle leggjast til Stavanger. I dag, torsdag, bekreftar Olje- og energiminister Søviknes at fondet, som kan skapa opp mot 120 nye arbeidsplassar i distriktet, blir lagt til oljehovudstaden. - Regjeringa skal oppretta eit nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslepp. Eg er glad for å kunngjera at selskapet skal liggja i stavangerregionen, seier Søviknes i ei pressemelding. Regjeringa saman med støttepartia KrF og Venstre førar ein offensiv klimapolitikk, og styrkar denne innsatsen ytterlegare med opprettinga av det nye investeringsselskapet. Selskapets formål vil vera å bidra til reduserte klimagassutslett gjennom investeringar. I tillegg til stavangerregionen har bergensregionen og trondheimsregionen vore vurdert som aktuelle for lokaliseringa av det nye selskapet. - Etableringa av selskapet i stavangerregionen vil byggja på kunnskap og kompetanse innan energi og finans i regionen, men det er viktig for meg å presisera at investeringsselskapet skal ha heile landet som nedslagsfelt. Det kan også bli med heimlege selskap ut i verda, seier Søviknes.