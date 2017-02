Søppelet flyt langs strendene

Skrekkbilete av den daude kvalen på Sotra utanfor Bergen med buken full av plast, har på ny retta søkjelyset mot plast- og søppelproblematikken i havet og langs strendene våre.

Det same har Fylkesmannen sitt nei til bruk av skyteleidning i plast til tunnelprosjektet Rogfast som snart skal opp til behandling i Stortinget. I strandsteinane på Nordre Vignes har grunneigar Terje Vignes og fetter Ivar Stang, i fleire tiår sett på at stadig større mengder plast og anna søppel kjem rekande inn i strandsteinane. -Det er eit stort problem at me får stadig meir av både plastposar og anna søppel i fiskegarna, seier yrkesfiskar Ivar Stang som frå fiskebåten sin dei siste tiåra har vore vitne til ei skremmande utvikling når det gjeld forsøplinga av fjordane i Ryfylke.

Les meir om denne og andre sakar om plast- og søppelproblematikken i torsdagens papirutgåve.