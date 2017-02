Publisert 20.02.2017 Publisert 20.02.2017 Melding til mottaker No kjem årsavgifta Eigarane av dei totalt 2585 bilane i Finnøy får i desse dagar eit krav på totalt 5.1 millionar kroner. Dette skriv skatteetaten i ei pressemelding. Skatteetaten sender i desse dagar ut krav om årsavgift for totalt 3 782 612 bilar i Norge. Det totale kravet er på over ni milliardar kroner. I år vert det sendt ut krav for 70.000 fleire køyretøy på landsbasis enn i fjor. Dei vel 300.000 bilane i Rogaland får til saman eit krav på 767 millionar kroner. 2017 er siste året med årsavgift. I 2018 blir ho nemleg erstatta av ei trafikkforsikringsavgift som skal krevjast inn av forsikringsselskapa. Satsane for årsavgift 2017 er: Bil under 7500 kg: 2820 kroner Bil under 7500 kg, diesel utan fabrikkmontert partikkelfilter: 3290 kroner Motorsykkel: 1960 kroner Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi: 455 kroner Det er den som stod som eigar av registert køyretøy hjå Statens Vegvesen 1. januar 2017 som er ansvarleg for å betala årsavgifta. Sel ein køyretøyet sitt før 20. mars er ein likevel ansvarleg for at årsavgifta for 2017 blir betalt.