Publisert 17.02.2017 Publisert 17.02.2017 Melding til mottaker Arbeidsgruppa for Øyfast er klar Det er sett av 100.000 kroner til ei arbeidsgruppe for Øyfast i budsjettet for 2017. Under kommunestyret onsdag vart det klart at sju personar vart med i gruppa. (Bilettekst: Både Terjer Hidle (t.v) og Kjell Nes (i midten) vart med i arbeidsgruppa for Øyfast) - Me har eit forslag til vedtak, og her har me ikkje tenkt politisk. Me har funne personar med engasjement, og som verkeleg har tru på det, sa ordførar Henrik Halleland. Han ynskja sjølv å ha tale- og møterett i gruppa, men stadfesta at han ikkje sjølv vart vald inn. Gruppa vil bestå av følgjande personar: Kjell Nes (Ombo), Jon Olav Runestad (Fogn), Olav Halsne (Halsnøy), Terjer Hidle (Sjernarøyane), Birger Hetland (Sjernarøyane), Harald Wiig Bjørn-Nilsen (Byre) og Ludvig Skretting (Finnøy). Namna vart godt mottekne frå kommunestyret verka det som. - Eg har venta i spenning på namna, og eg vart positivt overraska når dei vart lese opp. Det er viktig med engasjement, og det trur eg me har fått her, sa Arnt Ove Rødne (H). Gro Skartveit (V) var også nøgd med namna, men kom med eit tilleggsforslag. - Dette vart litt av ein jobb, og desse vil ha mykje med sentrale personar å gjera. Eg ynskjer difor å føreslå eit vedtak om at dei fram til neste kommunestyremøte skal leggja fram kva ein tenker å gjera, sa ho. Dette vart eit felles forslag som vart samrøystes vedteke. Kommunestyret har gjennom lang tid jobba med prosjektet Øyfast, og dei ser det slik at om ein skal koma vidare med prosjektet trengs ei arbeidsgruppe som kan jobba kontinuerleg med dette prosjektet. Det vert sett av totalt 300.000 til dette arbeidet dei tre neste åra. Gruppa skal konstituera seg sjølv i fyrste møte.