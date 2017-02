Fremja lovlegkontroll

Saka gjaldt utbygging av Holmastø Nord-feltet på Fogn. Ei sak som først vart handsama under eit kommunestyremøte i april i fjor, kor det blei vedteke at Finnøy kommune skulle inngå ein utbyggingsavtale med den private utbyggaren Holmastø AS for å sikra gjennomføring av det regulerte bustadfeltet på Holmastø Nord på Fogn. Som ein del av utbyggingsavtalen skulle kommunen kjøpa tre av tomtene i bustadfeltet til kostpris.

Under møtet i formannskapet 25. januar fremja ordførar Henrik Halleland forslag om at rådmannen skulle få fullmakt til å inngå ein privatrettslig avtale om kjøp av tre tomter i byggetrinn 1 i forkant av ein utbyggingsavtale for å sikra ynskja framdrift i saka. Forslaget innebar også at Finnøy kommune skulle søka å formulera ein framtidig utbyggingsavtale slik at den tok høgde for at gang- og sykkelstien i gjeldande plan vart teken ut eller flytta. Forslaget blei vedteke med fem mot fire stemmar.

Krevja forklaring

Saka var eigentleg ikkje oppe i kommunestyret i går, onsdag, men Gro Skartveit i Venstre gjekk opp på talarstolen og sa at ho sakna saka om Holmastø Nord på sakspapiret til kommunestyret. Ho peika på at ho og venstre har eit sterkt ynskje om å vera med å bidra til utbygging i Holmastø Nord, men at vedtaket som vart gjort i formannskapet var eit endringsvedtak som burde ha kome tilbake til kommunestyret for endeleg vedtak. Ho ynskja difor at ordførar og rådmann skulle forklara kvifor saka ikkje var oppe.

- Me er alle samde om at me ynskjer å få dei tomtene på Holmastø Nord til. Det som blei vedteke i formannskapet er berre ei presisering på vedtaket i kommunestyret. Me vurderte det slik at utan det så får me ikkje realisert det, sa ordførar Henrik Halleland.

Trygve Hetland i Høgre forklarte at alle var samde og hadde lyst til å hjelpa feltet fram, men peika på at avtalen som vart vedteken i formannskapet sa at ein skulle kjøpa tre tomter i byggetrinn 1. Det utgjorde 60 prosent av tomtene i byggetrinn 1 til kostpris. Han meinte det var viktig å dra fram heile feltet.

Jon Olav Runestad i Arbeiderpartiet kunne ikkje skjøna kvifor dei hadde denne debatten. Han meinte det viktigaste var å få ting gjort.

- Me skal kjøpa tre tomter til sjølvkost, og det er den einaste moglegheita for å gjennomføra dette feltet, sa han.

Lovlegkontroll

Men opposisjonen var ikkje nøgd med at saka ikkje var til behandling i kommunestyret, og dei fremja difor ein lovlegkontroll for kommunestyret. Det vil seia at posisjonen i kommunestyret anten måtte setta saka på dagsorden i kommunestyremøtet, eller så vart vedtaket frå formannskapet sendt til Fylkesmann frå lovlegkontroll.

Etter eit gruppemøte kom posisjonen tilbake.

- Dette er trist og vil forseinka prosjektet. No får me rydda opp i det, og me godtek at det vart sendt til ein lovlegkontroll hjå Fylkesmannen, sa ein tydeleg frustrert ordførar Halleland.

Det er ikkje ofte at ein lovlegkontroll blir fremja i eit kommunestyre.

