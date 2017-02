Rekordoverskot i kommunen

Driftsresultatet er på 10 948 101 kroner, noko som er lik 3,84 prosent av samla driftsinntekter. Det er høgt over budsjettert netto driftsresultat, som er på 0,41 prosent. Etter avsetningar har Finnøy kommune eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 12 844 944 kroner, mot budsjettert 3 162 342 kroner.

Ifylgje ei pressemelding skal årsaka til dette i all hovudsak vera meirinntekter på frie inntekter i kombinasjon med refusjonar og tilskot utover det som er budsjettert.

Frie inntekter (skatt og rammetilskot) i 2016 er på om lag 197 millionar kroner, vel 3,3 millionar kroner over regulert budsjett. I regulert budsjett la ein til grunn lokal skattevekst på 3 prosent, og skattevekst i landet på 7,4 prosent. Lokal skattevekst i Finnøy i 2016 vart på 8 prosent, heile fem prosent over. Skatteveksten i landet vart på 9,8 prosent.

Sjølv med betydeleg lokal skattevekst, vil Finnøy kommune i liten grad via inntektsutjamninga få reduksjon i rammetilskot. Den høge skatteveksten for landet, i kombinasjon med at Finnøy ligg om lag 2 prosent under skatteveksten for landet, gjer at Finnøy får behalda så stor del av veksten i frie inntekter.

Finnøy kommune nytta om lag 6 millionar kroner mindre på drift i avdelingane/einingane enn det som vart lagt til grunn i budsjett.

Fellestenester kjem samla ut med eit meirforbruk på om lag 2,2 millionar kroner. Bak dette talet ligg fellestenestar, politikk men òg ymse. I pressemeldinga skriv kommunen at budsjettverknad av nedbemanning i administrasjon, som seinare er vedteke at ikkje skulle følgjast opp, kjem til uttrykk her. Blant anna dom frå Stavanger Tingrett i 2016 der oppseiing av arbeidstakar vart kjent ugyldig har påført kommunen saksomkostningar/erstatning. I det vesentlege finn ein kostnader til IKT for heile organisasjonen under fellestenester.

Oppvekst har eit mindreforbruk på om lag 1,2 millionar kroner. I hovudsak er dette knytt til refusjonar/tilskot meir enn budsjettert.

Helse og omsorg har eit samla mindreforbruk på seks millionar. Dette på grunn av store uvisse knytt til drift av NAV, barnevern og flyktningar.

Plan og forvaltning visar eit samla mindreforbruk på om lag 1,1 millionar kroner.

Finnøy kommune har investert om lag 32,4 millioner kroner i 2016, og har realisert eigedom for om lag 14,8 millioner kroner. Langsiktig gjeld er per årsskifte 232,5 millionar. Dette utgjer ei gjeldsgrad på 81,62 prosent.

Førebels rekneskap for 2016 vert sendt revisjon og skal opp i formannskap og kommunestyret i april