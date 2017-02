Publisert 15.02.2017 Publisert 15.02.2017 Melding til mottaker Rekordresultat for Tine Forbetringstiltak i industrien, samt framgang i salet av ferdigmat, is og ost ga Tine eit driftsresultat på over 1,7 milliardar i 2016. Salsinntekter for Tine Gruppa i 2016 var 22,1 milliardar. Ei auke på 1,4 prosent samanlikna med 2015. Driftsresultatet blei 1,9 milliardar kroner, noko som inkluderer ei positiv eingongseffekt på 245 millionar kroner, frå endring i uførepensjonen i fjerde kvartal 2016. Driftsresultatet utan den positive eingongseffekta blei 1,716 milliardar, ei vekst på 2,3 prosent frå 2015. - Resultatet er godt, men på det jamne. Etter fleire år med sterk resultatforbetring var utviklinga stabil frå 2015 til 2016. Resultatet er godt, men heller ikkje betre enn det me treng for å bygga konkurransekraft i ein skiftande forbrukarmarknad i åra som kjem, seier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine i ei pressemelding. Tilbakegang i volum Tine skriv at dei kontinuerleg arbeidar med tilpassing og forbetring av drift og organisasjon. Det blei gjennom 2016 realisert forbetringstiltak tilsvarande rundt 180 millionar kroner. Forbetringane knyta seg primært til innkjøp, interne drift-s og prosessforbetringar og utvikling av organisasjonen. For meieriverksemda i Norge var det vekst for både totalkategoriane og fot Tine i fjerde kvartal, men Tine si vekst var svakare enn totalkategoriane. Det var faste kvitostar og søtmelk som var Tine sine drivarar for verdivekst i fjerde kvartal. Totalt for året enda Tine med noko tilbakegong i volum, men vekst i verdi. Tine melder om at Diplom-Is hadde god resultatutvikling innan iskrem, og Fjordland opplevde sterk vekst innan kategoriane skålrettar, spiseklare mellommåltider og graut. Salsinntekta i Annan verksemd enda på 2,6 milliardar kroner. Ei auke på 6,8 prosent frå 2015. Driftsresultatet for året enda på 134 millionar kroner, ei auke på 29 millionar frå 2015. Etterbetaling Det er også gode nyheiter for bøndene. Tine skriv at konsernstyret vil ovanfor årsmøtet innstilla på ei etterbetaling på 66 øre per liter levert mjølk i 2016. Dette utgjer i gjennomsnitt 88 000 kroner per mjølkeprodusent i Tine. Etterbetaling og betaling for mjøl gjennom året utgjer ein samla mjølkepris på 5,69 kroner per liter i 2016. Det er ein auke på 8 øre frå 2015.