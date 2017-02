Publisert 15.02.2017 Publisert 15.02.2017 Melding til mottaker Totalforbod mot eld Rogaland Brann og Redning IKS legg ned totalforbod mot å gjera opp eld utandørs på grunn av det kalde og tørre vêret dei siste vekene. Det er totalforbod mot å gjere opp alle formar for eld i eller i nærleiken av skog og mark i vår region frå og med onsdag 15. februar. Totalforbodet gjeld i alle ti eigarkommunane i Rogaland Brann og Redning, også inkludert Finnøy. Brann- og redningssjefen kan innføra totalforbod mot å gjera opp eld utandørs ut i frå variasjonar i klima, vêr og geografiske forhold utanom bålforbodet, samt når det er generelt bålforbod. Under slike forbod er det ikkje lov å gjera opp eld utandørs, verken på godkjente båplassar eller bråtebrenning på eigen eigedom. Dette totalforbodet kjem på bakgrunn av at brannvesenet tysdag kveld måtte rykka ut til tre brannar i lyng og natur i Gjesdal og på Brusand. Totalforbodet varar truleg ikkje lenge. Det er nemleg meldt om regn frå og med kvelden i distriktet.