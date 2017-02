Publisert 09.02.2017 Publisert 09.02.2017 Melding til mottaker -Ein stor og hjartevarm takk til brannvesenet -Ja, ja det gjekk nå av i likaste laget. Men eg vil på det sterkaste,og mest interlege, retta ein stor og hjartevarm takk til brannvesenet og "Rogaland Brann og Redning" som Finnøy no er ein del av. Det er, huseigar, bonde og mangårig trailersjåfør, Per Gunnar Steinnes som seier dette til Øyposten dagen etter at han saman med kona si Liv U. Steinnes måtte sjå at heile det flotte bustadhuset sitt blei totalskada i brann, onsdag kveld og natt til torsdag. Teskt og foto: Jon Asgaut Flesjå Ein må heilt tilbake til byrjinga av 1950-talet, sidan sist eit bustadahus på sjølve Finnøy vart totalskada av brann. Så på den måten har ein vore heldig her på øya, sjølv om dramatikken var stor og skadane omfattande då gamle Rygjabø husmorskule brann ned i byrjinga av juli i fjor.

Øyposten får i dag også bekrefta, frå ein nær nabo som raskt kom til staden, at brannen oppstod gjennom ein eksplosjon i ein såkalla ATV firehjuling som stod parkert like ved husveggen.-Bensintanken tok fyr, og brannen utvikla seg i rekordfart, seier nabo Ivar Stang som raskt var på åstaden. Øyposten kjem tilbake til meir om den dramatiske brannen hjå Liv og Per Gunnar i papirutgåva på torsdag