Publisert 08.02.2017 Sterkt SR-Bank resultat Sparebank 1 SR-bank oppnådde eit resultat før skatt på 2.158 millioner kroner i 2016, mot 2.146 i 2015. Dette melder dei i ei pressemelding. Resultatet vert prega av fortsatt god kostnadskontroll, auka renteinntekter og eit løft i inntekter frå finansielle investeringar. Resultatet er også prega av auka tap, samanlikna med 2015. - Me har lagt bak oss eit år som har vore krevjande for mange av våre kundar. Dette har også prega bankens drift. Med god innsats frå alle tilsette, har me likevel skapt gode resultat i heile konsernet, som eg er godt nøgd med. Eg er spesielt tilfreds med den innsatsen som er lagt ned for å hjelpa kundar gjennom krevjande tider kombinert med ulike tiltak for å betra kvaliteten i vår utlånsportefølje. Me har også klart å styrka vår kapitaldekning betydeleg, slik at me oppfyller dei krav me har fått frå regulerande myndigheiter, seier Arne Austreid, administrerande direktør i Sparebank 1 SR-Bank. Konsernet sine netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter frå Sparbank 1 Boligkreditt og Sparebank 1 Næringskreditt var 3.020 millionar kroner mot 2.851 millionar kroner i 2015. - Dette er ei forbetring på 169 millionar kroner, og skudlast først og fremst ei reprising av våre utlån til bedriftsmarknaden, seier han i pressemeldinga. - Rådande marknadsforhold og ein låg oljepris, vil framleis kunne skapa utfordringar for nokre av våre kundar, men ved inngangen til 2017 er det likevel større optimisme å spora, enn ved starten av 2016, avsluttar Austreid.