Publisert 07.02.2017 Publisert 07.02.2017 Melding til mottaker Klappa og klart for Vassendgutane Til helga kjem Vassendgutane til Fleirbrukshallen. Hall-general Arild Flesjå trur det blir ein folkefest. Vassendgutane er i gang med sin «Norge – på kryss og tvers»-turne, og laurdag er tida komen til Finnøy. Det folkekjære bandet, som har ei fartstid på 20 år, har gitt ut åtte plater og tre live DVDar spelar opp til dans i Fleirbrukshallen klokka 21.00 laurdag. - No har me vel selt rundt 300 billettar, men eg blir skuffa om det ikkje blir 600. Eg veit det blir mange som kjøpar i døra, seier Arild Flesjå. Finnøy fleirbrukshall pleier å ha ein stor konsert årleg, og i 2017 blir det altså Vassendgutane frå Ørsta i Sunnmøre. Under konserten opplyser bandet at ein får høyre ein del av deira eldre låtar kledd i 2017-drakt, og sjølvsagt også bandet sine monster-hits som er populære som allsongar. - Eg håpar og trur at dette blir ein folkefest. Det blir veldig spanande, seier Flesjå. Det vert sett opp båt frå Grønvik og Fiskå, og på Byre og Bokn kan det hentast folk ved behov. Båten går i retur klokka 01.00 til Sjernarøy, Fogn, Fiskå og Grønvik. Det går buss frå Sokn klokka 18:30, og truleg også buss frå Randaberg.