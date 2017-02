Publisert 06.02.2017 Publisert 06.02.2017 Melding til mottaker Fiber til oppvekstsentra? Firma har fått tilbod om å utgreia fiber til oppvekstsentra i Finnøy kommune. Under kommunestyremøtet før jul blei det vedteke at ein skulle føreta ei kostnadsvurdering på å legga fiber til alle oppvekstsentra i kommunen. I førre veke tilbydde Finnøy kommune firmaet Bouvet å gjera dette arbeidet. - Me har ikkje fått noko konkret ennå, men dei vil greia det ut så fort som mogleg, seier politisk sekretær i Finnøy kommune, Randi-Merete Lode. Utbygginga gjeld oppvekstsentra i kommunen, samt barnehagen på Halsnøy. Finnøy kommune kan ikkje seia noko om dette vil gjera at også privatpersonar kan kopla seg på, eller om kor utbygginga eventuelt vil starta.