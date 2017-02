Publisert 01.02.2017 Publisert 01.02.2017 Melding til mottaker Utsett, utsett, utsett… No blir det kolonnekøyring i Rennfast heilt til august. «Kolonnekøyring i eit halvt år grunna arbeid i Byfjordtunnelen», skreiv me om i april i fjor. Så blei det sagt at det var ferdig til vinteren. No opplyser Statens Vegvesen at arbeidet i E39 Byfjordtunnelen ikkje vil vera ferdig før til påsken. Etter det står vatn- og frostsikringa i Mastrafjordtunnelen for tur. Byggeleiar Raymond Helland i Statens vegvesen beklagar at arbeidet har teke lenger tid enn venta. - Hovudgrunnen er at Skanska AS har vore nøydd til å skifta dobbelt så mykje av vatn- og frostsikringa som planlagt før prosjektet starta. Me har bomma på tidsfristen som sa at arbeidet skulle vera ferdig til vinteren, og det er berre å beklaga, seier Helland i ei pressemelding. Sjølvkritikk - Er det ingenting de kunne ha undersøkt på førehand for å ha betre kontroll på kor lang tid jobben i tunnelane kom til å ta? - Me kunne ikkje rive ned dei gamle platene og undersøka før me var klar til å montera nye, for då hadde vatnet runne i strie strømmar. Men me tok kanskje for lett på avviklinga av kolonnekøyringa. Spesielt krevjande er det når me spruter betong på tunnelvegane, for då må arbeidet stoppa når trafikken går forbi. Dette har teke mykje tid. Kolonnekøyringa har generelt teke mykje lenger tid enn både me og entreprenøren hadde rekna med, innrømmer byggeleiaren. Ifylgje pressemeldinga blir det no arbeidd for fullt i Rennfast. Helland ber alle trafikantar følgja skiltinga, høyra på trafikkdirigentane og ta omsyn. - Jo meir effektivt kolonnekøyringa går, jo fortare blir arbeidet i tunnelane ferdig. Kolonnekøyringa er lagt til seine kveldar og nettene fordi berre seks-sju prosent av den totale trafikken då blir råka, seier byggeleiar Helland. Mastrafjordtunnelen Planen er no at arbeidet i Byfjordtunnelen er ferdig til påske. Kort tid etter startar arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Her skal alt vera ferdig til august. - Me er sikre på at me har nok tid i Mastrafjordtunnelen. Rivearbeidet her er berre ein fjerdedel av Byfjordtunnelen. Her er det berre aktuelt å setta opp 5000 kvadratmeter vatn- og frostsikring. I Byfjordtunnelen blir det montert 25.000 kvadratmeter, forklarar Helland. Nokså sikre - De starta på arbeidet våren 2016, og skulle eigentleg vera ferdige hausten 2016. Så blei det utsett til vinteren 2017, og no påske 2017. Skal me tru på denne grensa no? - Ja, no er me nokså sikre på at me har treft, seier Helland. - Hadde det ikkje vore betre å sett ei lenger tidsfrist på dette arbeidet, og sleppt dette her? - Jo, det kan du seia. No har dette blitt litt meir uventa, så me har utsett det. Denne gong håpar me å treffa. - Etterpå startar arbeidet med Mastrafjordtunnelen. Kan de vera sikre på at dette berre tek fire månadar, når arbeidet i Byfjortunnelen har teke eitt år? - Me har utfordringar der også, og må kartlegga. Men me håpar på å ha treft på tida denne gong, avsluttar han.