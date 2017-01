Publisert 31.01.2017 Publisert 31.01.2017 Melding til mottaker Tenner bål for landbruket I kveld, tysdag, tenner bønder over heile landet bål som eit varsel om at Regjeringa si jordbruksmelding førar matproduksjonen i feil retning. - Ved å tenna bål i heile landet vil me protestera mot ei jordbruksmelding som gir auka liberalisering og svekker politikken. Det er ingen sjølvfølge at me har eit jordbruk frå nord til sør i dette landet og eit mangfald av gardar. Det er dette me brenn for og vil ha meir av, seier leiaren i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes i ei pressemelding.