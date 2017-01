Publisert 31.01.2017 Publisert 31.01.2017 Melding til mottaker Første møtet i ungdomsrådet For første gong har Finnøy kommune eit ungdomsråd på plass. Tysdag blei det valt leiar og nestleiar i rådet. Det nye ungdomsrådet består av sju medlemmar frå øyane i kommunen. Det er Helene Steen og Thea Vignes frå Finnøy, Hallvard Bøe frå Fogn, Svanhild Østebø frå Talgje, Sindre Havn frå Sjernarøy, Gørild Eide Bø frå Ombo og Ørjan Skartveit frå Halsnøy. Forutan desse sit også Bodil Nesvik (H) og Henrik Halleland (KrF) i ungdomsrådet som politiske representantar. Det første møtet i ungdomsrådet i Finnøy blei på mange måtar eit konstituerande møte, kor ungdommane, som er mellom 14 og 18 år, fekk ei innføring i korleis møta vart lagd opp og bestemte kven som skulle vera leiar og nestleiar. Fognbu ny leiar Valet av leiar blei gjennomført via skriftleg avstemming, og der blei det klart at Hallvard Bøe (18) frå Fogn blei vald som leiar. Han fremja forslag om at Helene Steen (16) frå Fogn skulle bli vald som nestleiar, i og med at ho fekk nest flest stemmar under avstemminga. Dermed er dei to høvesvis leiar og nestleiar. Les meir i torsdagens papirutgåve.