Publisert 30.01.2017 Melding til mottaker Vil utvikla «Attraktive tettstader i distrikta» Som Øyposten tidlegare har gjort kjent, så er Finnøy og Judaberg peika ut til å vera ein av fire framtidige tettstader i Ryfylke som ein ynskjer å utvikla. No inviterer også Rogaland Fylkeskommune Finnøy kommune som ein av 10 utvalde kommunar i Rogaland, til å bli med på å søkja midlar til pilotprosjektet for å utvikla «Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland».

Fylkeskommunen inviterer også kommunane Sauda, Suldal, Hjelmeland, Kvitsøy, Lund, Bokn,Sokndal, Vindafjord og Utsira til å bli med i pilotprosjektet. Fylkeskommunen vil deretter velja ut inntil fem pilotprosjekt blant desse som vil få tett oppfylging. I tillegg vil det bli stilt til disposisjon søkbare midlar til stadsutvikling som kommunane deretter kan søkja om.

Frå fylkeskommunen, som har eit overordna ansvar for område som både, fylkesvegar, folkehelse, planarbeid, natur- og friluftsliv, næring- og lokalsamfunnsutvikling, kulturarv, idrett og kulturliv, vil det i tillegg bli stilt administrative ressursar til disposisjon.

Judaberg på Finnøy er tidlegare, av den same fylkeskommunen, peika ut som eit framtidig trafikknutepunkt i Ryfylke i kjølvatnet av både Finnfast og den nye trafikkterminlaen på Judaberg. Det har utfordra både vegnettet, og ikkje minst heile sentrumslogistikken i kommunesenteret på svært mange område.

No kan altså kommunen om dei søkjer og blir valt ut, som eitt av fem pilotprosjekt, få nyttig drahjelp i form av både økonomisk og administrativ støtte til å utvikla Judaberg som ein attraktiv tettstad i distrikta i Rogaland. Men då må ein snu seg raskt rundt. For alt om fjorten dagar går søknadsfristen ut. Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå