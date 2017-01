Kan få høgare arbeidsgjevaravgift

Tekst: Håkon Jonassen Norheim

Det er ulike satsar for arbeidsgjevaravgifta i dei tre kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Rennesøy og Stavanger fell inn under avgiftsklasse 1, som betalar 14,1 prosent i arbeidsgivaravgift for ordinære næringar, landbruk og fiske. Finnøy fell i dag inn under avgiftssone 1a, kor alle betalar 10,6 prosent av lønnsutgiftene inntil 14,3 millionar, og 14,1 prosent etterpå.

Ved kommunesamanslåinga mellom dei tre kommunane er det lagt inn ei overgangsordning frå Stortinget som gjer at differensiert arbeidsgjevaravgift gjeld ved kommunesamanslåing fram til neste revisjon i 2021. Etter 2021 er det lagt opp til at alle kommunane fell inn under same sone. Det betyr at arbeidsgjevaravgifta for Finnøy kan auka allereie i 2021. Dette kan få store følgjer for fleire små selskap.

175.000 ekstra ut

Gruppeleiar i Venstre, Gro Skartveit hadde i førre veke møte med Stortingspolitikar i Venstre, Andre Skjølstad frå kommunalkomiteen, leiar i Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen og stortingsrepresentant for Rogaland Iselin Nybø (V) kor dette var eit av hovudtema. Ho meiner dette kan få store konsekvensar for Finnøy.

- Dette er alvorleg for mange av dei små verksemdene på Finnøy. Om ein person tener 500.000, så vil 3,5 prosent auke tilsei 17 500 kroner. Har ei bedrift 10 tilsette blir det 175 000 ekstra ut, seier Skartveit.

KrF-politikar og leiar i Finnøy og Rennesøy landbrukstenester, Arne Madland, seier at ei auke kunne ha skjedd for dei uansett om det blei kommunesamanslåing eller ikkje, men at dei ikkje-landfaste øyane er med på å halda dei i sone 1a.

- Dette kan skje, ja. Det er slik som med alle lovar og reglar. Men, me vil arbeida for å halda det slik som det er i dag. Me er fortsatt eit distrikt, men me kan ikkje sei at det aldri vil skje.

Gode argument

- Kva konsekvensar kan dette få?

- Det vil føra til ekstra kostnadar, og vil sjølvsagt ha stor betydning for verksemder i Finnøy. Me har gode argument for å halda avgifta slik som ho er i Finnøy i dag. Og skal eg synsa litt, så er kommunereforma litt i motvind, og eg trur ikkje dei kjem til å straffa slike avgifter. I alle fall ikkje dei første åra, fortel Madland.

Andre Skjelstad (V), medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, ser utfordringane på dette punktet, og er positiv til at det skal vera differensierte soner også inn i framtida.

- Eg er klar over saka, og dette kan og vil bli ei utfordring i enkelte område. Men det er ikkje større utfordring enn at me må ha moglegheit til å ha differensierte sonar innan ein kommune. No må me få dette på plass og sjå kva kart me har å forholda oss til. Dei geografiske områda er vesentleg større etter kommunesamanslåinga, så me er opne for å gjera denne vurderinga, seier Skjelstad.

- Dette vil kunne bli ei stor utfordring i Finnøy om det blir innført?

- Det skjønar eg, spesielt i samband med sesongarbeid. Det er utfordrande og vil kunne påføra kostnadar som er større enn dei treng å vera, seier han.

- Rennesøy er i dag i sone 1, som gjer at dei betalar 14,1 prosent. Om ein får differensiert soneinndeling for Finnøy, kan vel også Rennesøy få det?

- Det er for tidleg å sei noko om. Me må sjå ein heilskap før me konkluderer,seier han.

Opp i styringsgruppene

Gro Skartveit seier det er viktig å byrja å jobba med dette allereie no, ettersom den nye stortingsproposisjonen kjem i mai.

- Føringane til dette må komma frå politisk hald, og me må jobba for at ein innfører differensierte satsar innanfor dei nye kommunegrensene.

- Er dette noko de har jobba med i styringsgruppene i den nye storkommunen?

- Me har ikkje teke det opp ennå, men det må me gjera ganske raskt. I tillegg er det særs viktig at me jobbar for å bevara sonene som gjeld landbruksstønad og distriktspolitiske verkemiddel. Dette kan også endrast dersom me no ikkje gjer jobben vår, seier Skartveit.