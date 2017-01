Kan bli dyrare i Finnfast

I førre utgåve skreiv Øyposten om at mest kvar tredje passering gjennom Finnfast er av elbilar. I den samanheng har styret i Finnfast AS bedd styresmaktene å ta grep, og ber om at det blir innført bompengetakstar på halv takst også for såkalla miljøvennlege køyretøy utanfor bynære strøk i si høyringsuttale. I november 2016 passerte 34181 køyretøy gjennom bommen på Hanasand, og heile 10951 av desse var elbilpasseringar.

Under tysdagens styremøte i Finnfast var dette naturleg nok eit tema, og der kom det også fram at dersom myndigheitene ikkje går med på innføring av bompengetakstar for elbilar utanfor bynære strøk, kan det føra til at bensin- og dieselbilar blir nøydde til å betala meir gjennom bommen.

- Styret har fastsett ei nedbetalingstid med handlingsrom, som gjer at om me ser at ikkje økonomien går i hop, kan dei reduserte takstane bli reversert. Me har førebels ikkje vore i den situasjonen, og me ligg per no godt innanfor det som var stortingsvedtaket. I fjor flata reduksjonen av inntekta ut, men om reduksjonen held fram må styret sjå på dette som ei løysing, fortel styreleiar i Finnfast AS, Jostein Eiane.

Ingen grunn til uro

Det betyr at bomtaksten som låg på 200 kroner per passering for personbilar før 2011, i verste fall kan bli gjeldande takst på nytt igjen om det ikkje blir innført takst for elbilar. Det har vore ein liten nedgang i driftsinntekter i Finnfast AS frå 2015 til 2016, og utgiftene har også auka litt.

- Det er ikkje særleg grunn til uro. Eg trur framleis dette er ei stabilisering i forhold til situasjonen for nokre år sidan. Det er ein situasjon som bikkar nedover, men me gjer det me skal. Høyringssvaret på elbilsaka vil avgjera situasjonen, og det er no opp til politiske myndigheiter å endra rammevilkåra, slik at me kan komma inn i ein positiv trend igjen, seier Eiane.

Framleis ligg trafikken gjennom Finnfast over prognosane, og slik sett aukar trafikkgrunnlaget også.

Personbiltakt

Etter førre vekes sak fekk me også inn spørsmål om passering med traktor var gratis. Det er det ikkje. Eit vedtak gjort av dåverande samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa i 2010 sa at bompengesatsen for traktorar i Finnfast skulle bli redusert frå lastebiltakst til personbiltakst. Slik er det framleis.

- Traktorar skal betala takst som bil og ha brikke i vindauget, fortel Eiane.

- Men traktorar har ikkje skilt framme. Kan ein ikkje då spekulera i å ta bort brikka og køyra gratis?

- System kan lurast på mange måtar. Om folk gjer dette kan det bli fanga opp. Der ein ikkje får match mot eit skilt kan ein også gå nærmare inn i biletet, fortel Eiane.

Under styremøtet blei det også teke opp bompengetilskot, som er eit tilskot for å redusera bompengetaksten utanfor byområda med 500 millionar kroner årleg. Ettersom Finnfast er fylkesveg, vil selskapet ikkje kunne ta i mot denne ordninga førebels. Ei ordning som er øyremerka riksvegar.

Ei heller er Finnfast inne i det nye store bompengeselskapet for Vestlandet. Noko dei skal ta stilling til seinare i år. Etter samferdselsminister Ketil Solvik Olsen si bompengereform i 2015 blei det klart at landet sine 60 bompengeselskap skulle reduserast til fem.

- Tanken er at me er kome langt på veg til sommaren, og at me då veit meir om korleis det blir, seier styreleiar i Finnfast AS Henrik Halleland.

- Det er snart i orden, og har teke mykje lenger tid enn det ein trudde, seier styremedlem Siri Frafjord Landa.